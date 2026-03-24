¿Mariana Echeverría anuncia nuevo embarazo? Tras la llegada de su bebé arcoíris, publica fotos y desata rumores

La conductora y actriz Mariana Echeverría volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir una serie de imágenes en sus redes sociales que no pasaron desapercibidas. Las fotografías muestran distintas etapas de su vida, incluyendo momentos de embarazo, así como registros recientes y recuerdos de su paso por La casa de los famosos, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Te puede interesar: Wanders lover reta a los golpes a Mariana Echeverría tras malos tratos, ¿Poncho de Nigris lo hará posible?

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Mariana Echeverría está embarazada de nuevo?

Tras la difusión de las imágenes a través de su cuenta de Instagram, surgieron múltiples comentarios en redes sociales cuestionando si Mariana Echeverría se encuentra nuevamente embarazada. Esto debido a que dentro del carrusel de fotografías incluyó una imagen en la que aparece con el vientre abultado, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar que podría tratarse de un anuncio.

Hasta el momento, la conductora no ha confirmado un nuevo embarazo. Tal parece que las imágenes que compartió forman parte de una recopilación de distintas etapas de su vida, incluyendo una fotografía de cuando estuvo embarazada anteriormente, así como otras donde se muestra en diferentes momentos físicos, como una instantánea en bikini tomada durante su participación en La casa de los famosos.

El contenido publicado no incluye ninguna declaración explícita sobre una nueva gestación. Sin embargo, la conversación en redes sociales se intensificó debido al contexto de las imágenes y al mensaje que acompañó la publicación.

Te puede interesar: Mariana Echeverría rompe en llanto por su hijo ¡que tuvo inesperada pérdida! “Su inocencia...”

Mariana Echeverría / Instagram

¿Qué mensaje compartió Mariana Echeverría sobre su cuerpo?

Junto a las fotografías, Mariana Echeverría escribió un texto en el que habla sobre la relación con su cuerpo y los cambios que ha atravesado. El mensaje completo dice:

“Hoy amanecí con el corazón en pausa… solo para agradecerle a mi cuerpo. A este cuerpo que ha sido casa, fuerza y refugio. Que ha creado vida, que ha sabido transformarse, sanar y levantarse una y otra vez. Gracias por cada cambio, por cada cicatriz, por cada etapa... por todo lo que has resistido en silencio y todo lo que me has permitido vivir. Porque si eres flaca, critican… y si eres gorda, también. Porque siempre va a haber algo que decir. Pero yo elijo abrazarte, aceptarte tal como eres. Y por cada crítica recibida, aquí sigo… más fuerte, más consciente y más mía. Hoy elijo cuidarte, respetarte y amarte.” Mariana Echeverría

El texto fue interpretado por sus seguidores como una reflexión personal sobre su proceso físico y emocional, especialmente relacionado con la maternidad y los cambios corporales.

Te puede interesar: Mariana Echeverría comparte su transformación; ¡presume su abdomen plano en traje de baño! Así luce

¿Por qué Mariana Echeverría ha recibido críticas por su físico?

Recordemos que desde 2021, Mariana Echeverría ha hablado públicamente sobre las críticas que ha recibido en torno a su apariencia física, particularmente después de convertirse en madre. En entrevistas de aquel momento, la conductora explicó que su cuerpo experimentó transformaciones durante el embarazo de su hijo el mayor.

De acuerdo con sus declaraciones, antes de su embarazo pesaba 60 kilos y durante este llegó a 72. También señaló que no sigue dietas estrictas, ya que prefiere mantener un equilibrio entre su alimentación y su rutina diaria, la cual incluye trabajo y el cuidado de su hijo.

En ese contexto, explicó, en aquella ocasión que:

“La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme”. Mariana Echeverría

Asimismo, ha mencionado que muchas mujeres le escriben en redes sociales para compartir experiencias similares, lo que la llevó a definirse como una “mamá real”, mostrando su proceso sin recurrir a cirugías estéticas y compartiendo los cambios naturales del cuerpo tras la maternidad.

La reciente publicación reavivó estas conversaciones en torno a su imagen y su historia personal, especialmente por la forma en que decidió mostrar distintas etapas de su cuerpo en una sola publicación. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de un nuevo embarazo por parte de la conductora.

Te puede interesar: Faisy se burla de Mariana Echeverría tras insinuar que era mentiroso y traicionero: “Me la pasaría llorando”