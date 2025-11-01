Como Valeria Márquez, influencer transmitió su muerte en vivo y su ex fue detenido: “Él estuvo viendo”

Una tragedia que recuerda el caso de Valeria Márquez vuelve a sacudir las redes sociales. Esta vez, la víctima fue Karla Robles, una joven influencer, de 27 años, que transmitió su muerte en vivo por TikTok. Su expareja, Diego Zerda, fue detenido por instigación al suicidio y por amenazar al hermano de Karla minutos después del hecho. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, dijo la joven antes de tomar la drástica decisión.

Karla Robles en una de sus últimas transmisiones en TikTok,

¿Quién era Karla Robles y por qué el caso de su muerte conmocionó a TikTok?

Karla Nahir Naomi Robles tenía 27 años y vivía en San Miguel de Tucumán, Argentina. El viernes pasado, a las 3:20 de la madrugada, transmitió en vivo por TikTok desde su casa. En ese video, que duró poco más de un minuto, Karla expresó el miedo que sentía por su ex pareja: “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”.

La joven había denunciado en al menos seis ocasiones a Diego Zerda, su ex novio, de 33 años, por violencia física y psicológica. La relación había durado cinco años, y según el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, desde 2022 Zerda ejercía un patrón de abuso constante. “Estás loca, por eso te internaron, matate de una vez”, le decía, según consta en el expediente judicial.

Tres amigas de Karla testificaron que ella estaba en tratamiento psicológico y que vivía con temor por amenazas que incluso involucraban brujería. La madre de Karla, Mirta Robles, también había denunciado a Zerda en dos ocasiones, pero ninguna de las denuncias derivó en medidas de protección.

“Si lo hubiesen detenido la primera vez que mi hija denunció, mi hija estaría viva” Mirta Robles

¿Por qué fue detenido el exnovio de Karla Robles tras la muerte en vivo de Karla Robles en TikTok?

Diego Zerda, conocido como “Mocho” en su entorno, fue arrestado por orden de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, liderada por el fiscal Pedro Gallo, según reveló la prensa local. La detención se produjo luego de que Zerda ingresara al Hospital Obarrio para recibir tratamiento psiquiátrico por problemas de adicción.

El auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio explicó que, tras ser medicado, un médico forense determinó que Zerda tenía plena capacidad para comprender sus actos. Por ello, se le imputaron los delitos de instigación al suicidio y amenazas simples contra el hermano de Karla, según mencionan.

Durante la audiencia, el fiscal Maggio aseguró que Zerda “utilizó una relación afectiva que alguna vez los unió para ocasionar este trágico suceso, donde los términos de quitarse la vida eran precisos”. Además del video en TikTok, la fiscalía cuenta con audios amenazantes y capturas de pantalla de conversaciones que evidencian el acoso constante, revelaron.

¿Cómo reacciono Diego Zerda, exnovio de Karla Robles, sobre su muerte y las acusaciones por violencia de género?

Minutos después de la transmisión en vivo, Zerda envió un audio al hermano de Karla que dejó a todos helados. “Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a querer echar la culpa acá”, dijo. Pero lo más escalofriante vino después: “Si vos la tocas a mi vieja, o a cualquiera de mi familia, yo te voy a desc...r”.

En ese mismo mensaje, Zerda agregó: “Yo ya no estoy en mi casa, voy a andar en la sombra, no me va a encontrar... Estate pillo, chango, no aparezca por mi casa, porque primero que no estoy ahí, y segundo que si le hace cualquier daño a mi familia, te lo juro por mi hijo que los voy a matar todos”.

Durante la audiencia, Zerda optó por guardar silencio. La fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de sus antecedentes por amenazas y desobediencia. El juez accedió parcialmente y dictó dos meses de arresto en un penal.

¿Qué avances hay en la investigación y qué exige la familia de Karla Robles para que haya justicia?

La investigación continúa con el peritaje de tres teléfonos celulares, la solicitud de información a TikTok y Meta, y entrevistas a familiares y allegados. La madre de Karla, Mirta Robles, exige justicia y protección para su familia. “La bronca de él es contra mi hijo también. Él me odiaba a mí y odiaba a mi hijo porque Karla amaba a su hermano”, dijo.

Mirta relató cómo Zerda manipulaba a su hija: “Mi hija pedía permiso para salir, tenía 22 años, y él una vez le dijo: ‘¿Qué tenés que pedir permiso si vos ya sos mayor?’ Ahí empezó a cambiar todo, empezó a manipularla”.

También denunció que los padres de Zerda lo ayudaron a esconderse: “Cuando hicimos la denuncia, los padres le alquilaron una casa por otra calle para esconderlo. Yo fui la sombra de Diego Zerda, lo seguí por todos lados, aun así no pude salvar a mi hija. Él estuvo viendo el vivo””.

Ahora, Mirta teme por su seguridad y la de su hijo, y pidió custodia judicial.