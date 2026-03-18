Mhoni Vidente predice caída de meteorito en México, ¿se avecina el fin del mundo?

La famosa astróloga y pitonisa Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas con una predicción que no ha pasado desapercibida. Durante una entrevista para Unicable, Mhoni aseguró que un meteorito podría caer en territorio mexicano, aunque pidió calma a la población. La vidente explicó que este evento sería una señal divina más que un peligro real. Entre risas y advertencias, Mhoni llamó a la gente a reflexionar y a rezar.

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¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre caída de meteorito?

A través de su más reciente programa de Unicable, Mhoni vidente dio a conocer a sus seguidores que, muy pronto, podría caer un meteorito. Sin embargo, expresó que esto sería para que “la gente se apacigüe”.

“Nos va a caer un meteorito, ay no, ya se van a decir ‘esperate Mhoni’… Yo le dije: ‘Espérate, Dios’, pero es solo para que se me apacigüe la gente, porque últimamente anda muy violentada, guerras por aquí, guerras por allá” Mhoni vidente

Mhoni Vidente también invitó a la gente a tomar conciencia de las señales divinas y a fortalecer su fe: “Son las señales que nos está dando Dios, si va a caer, pero no se me asusten, no va a pasar nada grave, recen más”, mencionó.

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¿Dónde y cuándo caerá el meteorito que predice Mhoni Vidente?

Aunque Mhoni Vidente no dio una fecha exacta, señaló que el impacto podría ocurrir en algún punto del centro del país, mencionando específicamente Querétaro y el Estado de México.

La vidente destacó que este fenómeno no tendría consecuencias catastróficas, pero que sí representaría un aviso.

“¡Tranquilos! Pero si nos va a caer, se acuerdan de ese meteorito del año pasado, que venía cayendo en la Ciudad de México, pero se fue para otro lado. Pues ahora sí nos va a caer, allá en Querétaro o en el Estado de México, pero no va a ser nada de catástrofe”, aseguró.

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¿Qué es un meteorito?

Un meteorito es un fragmento de material espacial que logra penetrar la atmósfera de un planeta y alcanzar su superficie sin desintegrarse por completo. Según la NASA, se forma cuando un meteoroide —una roca proveniente del espacio de diferentes tamaños— sobrevive al ingreso atmosférico y llega al suelo, aunque normalmente menos del 5 % de su masa original permanece intacta debido a la fricción y al calor generado.

Estas rocas pueden variar de tamaño. La mayoría proviene de asteroides del cinturón principal y puede estar compuesta por materiales rocosos, metálicos o ambos.

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