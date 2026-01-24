Mhoni Vidente aterra con nueva predicción de un devastador terremoto en México en febrero de 2026, ¿cuando será?

Mhoni Vidente arrancó este 2026 lanzando varias predicciones por Año Nuevo, pero una de ellas en especial ha causado preocupación y miedo en México, pues revela que este año será de sismos.

Esto es lo que Mhoni Vidente predice sobre los sismos en 2026

La cubana advierte que este 2026 será un año marcado por los sismos, al grado de que —según Mhoni Vidente, tendremos que acostumbrarnos a escuchar la alerta sísmica. Y es que, tras los sustos que ya se vivieron en este mes de enero, la vidente asegura que uno de los terremotos más fuertes del año ocurrirá en febrero.

Mhoni Vidente asegura que este 2026 estará lleno de sismos, incluso más constantes que los del año pasado. “El año pasado fue de sismos pero no tan fuertes como el de año ni tan constantes, que nos vampos a acostumbrar a escuchar la alerta sísmica”, dijo en el canal de YouTube de “El Heraldo”

Mhoni vidente predice fuerte sismo en febrero. / IG: @mhoni1

¿En qué otros países habrá sismos, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente quién también aseguró que este año se aparecerá la Virgen de Guadalupe, también recordó que ya había hecho esta predicción desde antes. “Yo les decía que veía un sismo antes de que liberaran a Venezuela y el 2 de enero hubo sismo y el 3 liberan a Venezuela”, comentó.

Además, en su columna de Unicable, advirtió que México, Colombia y Ecuador estarían entre los países más afectados durante el año y señaló que, en el caso de México, podrían presentarse sismos de entre 6.6 y 6.9 grados.

Mhoni Vidente predijo otro terremoto en la CDMX / Captura de pantalla / Canva

¿Cuándo será el próximo sismo en México, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente no da tregua con el tema de los sismos y asegura que muy pronto podría registrarse otro movimiento telúrico en México. De acuerdo con la vidente, febrero sería un mes clave, pues advirtió que uno de los temblores más fuertes del año ocurriría en esas fechas.

“Uno de los sismos más fuertes va a ser en febrero, que yo lo calculo será el día 7, 11 o el día 21 de febrero, que va a ser de 7.7 o 7.1 porque va a seguir temblando aquí”, afirmó Mhoni Vidente.

Pese a sus advertencias, Mhoni Vidente afirma que no ve ninguna tragedia ni desastre natural. “¿Daños? no, así gran cosa no”, reveló la vidente quien afirma que continuarán los sismos como una descarga energética del planeta.

