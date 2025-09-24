Shakira baila con Beéle y desata polémica: él fue acusado de ser infiel y filtrar video íntimo ¿Lo apoya?

La reina del pop latino, Shakira, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una canción ni por una premiación, sino por un video que desató una ola de críticas. En las imágenes, la cantante colombiana aparece bailando muy cerca del reguetonero Beéle, quien recientemente fue señalado por su expareja, Isabella Ladera, de haber filtrado un video íntimo sin consentimiento.

¿Quién es Beéle y por qué lo acusan de filtrar un video íntimo con Isabella Ladera?

Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, es un reguetonero colombiano que ha ganado popularidad en los últimos años. Sin embargo, su carrera se vio sacudida cuando Isabella Ladera, influencer venezolana, lo acusó públicamente de haber filtrado un video íntimo en el que ambos aparecen teniendo relaciones sexuales.

El material fue difundido en la plataforma X (antes Twitter), generando una ola de reacciones negativas. Ladera, reconocida por su contenido digital, rompió el silencio a través de un comunicado en Instagram, donde aseguró que el video solo estaba en manos de dos personas: ella y Beéle.

“Este video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme” Isabella Ladera

La influencer también denunció haber recibido mensajes de odio y violencia digital tras la filtración, y dejó claro que iniciaría acciones legales para proteger sus derechos.

¿Qué respondió Beéle tras ser acusado de filtrar el video íntimo con Isabella Ladera?

Ante la gravedad de las acusaciones, Beéle respondió a través de un comunicado emitido por sus abogados. En el documento, se afirma que el cantante no tuvo nada que ver con la filtración del video íntimo y que su carrera no necesita de escándalos para mantenerse vigente.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee en el comunicado.

Además, se informó que Beéle iniciará acciones legales, pero no contra Isabella Ladera, sino contra quienes resulten responsables de haber difundido el video. Las autoridades de Colombia y Estados Unidos ya están trabajando en conjunto para investigar el caso.

Abogados de Beéle “Se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”

También se pidió al público dejar de compartir el video, ya que constituye una forma de violencia digital que afecta a ambas partes. “Beele también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, Isabella Ladera no ha emitido una respuesta directa al comunicado de Beéle. Sin embargo, en sus redes sociales compartió algunas imágenes que muchos interpretaron como una señal de que quiere dejar atrás el escándalo.

Isabella Ladera respuesta / Redes sociales

¿Por qué Shakira bailó con Beéle en medio del escándalo por el video íntimo con Isabella Ladera? ¿Romance, colaboración o provocación?

Ahora, tras el escándalo por la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera, Shakira sorprende al aparecer bailando con el reguetonero colombiano señalado como presunto responsable. La grabación fue publicada por el propio Beéle en su cuenta de Instagram y rápidamente se volvió viral, generando una avalancha de comentarios divididos: mientras unos celebran la química entre ambos artistas, otros critican duramente a la intérprete de Antología por mostrarse cercana a alguien envuelto en una polémica tan delicada.

En el video, Shakira luce sonriente y relajada, vestida con un pantalón de mezclilla con aberturas y un top a juego, mientras Beéle, con bermuda y camiseta negra, la toma de la cintura para bailar juntos al ritmo de la música. Aunque algunos internautas creen que se trata de una simple convivencia o incluso una posible colaboración musical, otros no perdonan que la cantante colombiana se relacione públicamente con un artista acusado de filtrar contenido íntimo sin consentimiento.

Shakira y Beele

La controversia estalló de inmediato. Mientras algunos fans se mostraron emocionados por la cercanía entre Shakira y Beéle sobre todo por su música, otros consideran que la cantante debería mantener distancia por respeto a la situación legal que enfrenta el reguetonero. Lo cierto es que el video no pasó desapercibido y volvió a poner sobre la mesa el escándalo que rodea a Beéle, quien sigue siendo señalado por Isabella Ladera como el responsable de haber difundido el material íntimo que solo estaba en manos de ambos.

Así fue el polémico momento:

¿Beéle fue infiel? La nueva polémica que salpica a Shakira por los rumores de una posible colaboración

La controversia no se detiene. Luego de que Shakira se posicionara como una voz poderosa contra la infidelidad en sus canciones más recientes, ahora los fans la critican por colaborar con Beéle, un cantante que admitió públicamente haber sido infiel a su esposa. ¿Cómo pasó de denunciar a los infieles a trabajar con uno?

En una entrevista para Los 40, Beéle confesó sin rodeos que sí le fue infiel a su entonces esposa, Camila Rodríguez, con la influencer venezolana Isabella Ladera.

“Sí, he sido infiel. Creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. Me arrepiento” Beéle

Beéle / Redes sociales

Pero eso no fue todo. Camila Rodríguez reveló en redes sociales que encontró conversaciones comprometedoras entre Beéle e Isabella, además de otras mujeres. Incluso le lanzó una frase directa a la modelo venezolana:

“Tú eres una de tantas”. Beéle

La relación entre Beéle e Isabella comenzó cuando él aún estaba casado, lo que desató una ola de críticas. Poco después, la pareja oficializó su romance con fotos y apariciones públicas, lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia Camila.

¿Quién es Beéle, cantante acusado de filtrar video íntimo con su ex, Isabella Landera? / Redes sociales

Ahora que se sospecha que Shakira estaría por lanzar una colaboración con Beéle, los fans no han tardado en señalar la contradicción. ¿Cómo puede cantar contra los infieles y al mismo tiempo trabajar con uno que lo admitió abiertamente?

Hasta el momento, ni Shakira, ni Beéle han confirmado si están trabajando en una colaboración musical, aunque el video ha desatado especulaciones entre sus fans.