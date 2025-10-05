Shakibecca se alquila para bodas y causa polémica por caminar con la novia: “Mejor nadota”, le dicen

Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, volvió a encender las redes sociales, esta vez por ofrecer un servicio que nadie vio venir: ¡se alquila para bodas! Y no solo canta, también acompaña a la novia en su entrada triunfal. ¿El resultado? Un video viral, miles de comentarios divididos y una nueva ola de críticas que la acusan de querer robar protagonismo.

La doble de Shakira genera polémica por su participación en eventos privados como si fuera la original. / Intagram: @shakibecca

¿Quién es Shakibecca y cómo se volvió viral en México por imitar a Shakira?

Shakibecca, es una cantante, imitadora e influencer venezolana que ha dedicado más de una década a perfeccionar su tributo a Shakira. Su parecido físico y vocal con la colombiana la ha llevado a presentarse en programas como Venga la alegría y en eventos internacionales, donde su show incluye coreografías, vestuarios y hasta frases icónicas de la barranquillera.

Su popularidad explotó en marzo de 2025, cuando Shakibecca articipó en la gira Las mujeres ya no lloran de Shakira en México. En uno de los conciertos, fue seleccionada para la dinámica “Camina con la loba”, donde fans acompañan a la cantante rumbo al escenario. Aunque fue la propia Shakira quien la invitó, el público no lo tomó bien: la acusaron de caminar delante de la artista, saludar como si fuera la estrella principal y hasta de tener una obsesión con ella.

Desde entonces, Shakibecca ha enfrentado una ola de críticas, amenazas de muerte y señalamientos por “querer opacar” a la verdadera Shakira. “Me han amenazado que me van a denunciar y también amenazas de muerte. Les digo que se necesita más amor, más empatía y más respeto hacia el trabajo profesional de las heroínas (…) No han podido ni podrán conmigo”, declaró en entrevista con La red.

Shakibecca ha logrado captar la atención del público y consolidarse como una de las imitadoras más reconocidas de Shakira. / Redes sociales

¿Cuánto cuesta contratar a Shakibecca para bodas y eventos en México?

La polémica volvió cuando Shakibecca compartió un video en redes sociales donde aparece caminando junto a una novia y sus amigas en plena boda. En el clip, se lee: “Cuando llevas a Shakira para entrar caminando con ella y tus amigos a tu boda”. La imitadora no solo animó el evento, también compartió el número de contacto para contratar su espectáculo.

“Asegura tu fecha ya” Shakibecca

Aunque no reveló cuánto cobra por show, Shakibecca aseguró que sus ingresos le permiten pagar vestuarios, bailarines y producción. Su espectáculo se ha convertido en una opción para quienes quieren una boda fuera de lo común, aunque no todos están convencidos de que sea buena idea compartir protagonismo con una imitadora.

Como era de esperarse hubo reacciones divididas:



“La novia debería ser la protagonista”

“Hay no que oso!! Mejor nadota”

“Ubícate y empieza una propia vida. Debería darte vergüenza”

“Esta buenísima la idea, pero no dejes a la novia atrás, ella es la reina de la noche”

“Insisto esta señora da miedo”

¿Shakibecca tiene permiso oficial de Shakira para hacer su imitación?

En entrevistas recientes, Rebeca Maiellano confesó que no cuenta con una autorización oficial de Shakira para imitarla, pero cree que a la cantante no le molesta. “Hasta se ha tomado fotos conmigo”, dijo. Sin embargo, su presencia constante en eventos relacionados con la colombiana ha generado incomodidad entre algunos fans.

Uno de los momentos más polémicos fue su visita a la exposición Estoy aquí experience en la Ciudad de México, donde se exhiben objetos icónicos de la carrera de Shakira. Allí, Shakibecca se tomó fotos con asistentes, cantó y se comportó como si fuera la protagonista. Los comentarios no se hicieron esperar:

“¿Hay algún lugar donde no esté?”

“Esto ya es preocupante”

“Una cosa es ser fan y otra estar obsesionada”

Además, en abril de 2025 lanzó una gira propia que fue acusada de plagiar el cartel del tour de Shakira. El póster promocional tenía un estilo muy similar al original, incluyendo el vestuario. La gira incluye países como México, Venezuela y Guatemala, y aunque ella insiste en que no hay obsesión, los internautas no están convencidos.