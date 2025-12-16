Shakira y Antonio de la Rúa podrían haber retomado su romance tras 15 años de ruptura, aseguran

Shakira y Antonio de la Rúa siempre han sido noticia cuando se habla de romances de famosos. Su relación inició en el año 2000 y rápidamente acaparó titulares, no solo por ser la cantante colombiana y el abogado argentino, sino porque Antonio también fue su mánager y estratega profesional, pero ahora un periodista argentino afirma que presuntamente han vuelto.

Tras los comentarios de Jordi Martín sobre el fin de la guerra entre Shakira y Gerard Piqué, y la aparente armonía entre ambos, el periodista Ángel Brito reveló que la cantante colombiana presuntamente podría haber iniciado un romance con Antonio de la Rúa, incluso compartiendo tiempo juntos con sus respectivos hijos.

Durante su noviazgo, Shakira le dedicó la icónica canción “Día de Enero”, un himno al amor que sigue recordando su historia juntos.

Tras más de una década juntos, la pareja anunció su separación en 2011, dando pie a disputas legales que mantuvieron a todos atentos a su relación. Hoy, los rumores de reconciliación vuelven a surgir y han puesto de nuevo a los fans de la cantante en expectativa sobre un posible reencuentro amoroso.

Shakira / FB: Shakira

Mira: Revelan que Shakira y Antonio de la Rúa retomaron el contacto y podrían reencontrarse

¿Qué está pasando con Shakira y Antonio de la Rúa y dónde han sido captados juntos este año?

En 2025, Shakira y Antonio de la Rúa han sido vistos juntos en varias ocasiones que han despertado la curiosidad de los medios. La primera aparición fue durante el concierto de Shakira en Monterrey dentro de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, donde se vio a Aíto de la Rúa, hermano de Antonio.

Más tarde, Antonio asistió a otro show en la Ciudad de México, aunque acompañado de su novia, lo que descartó rumores de reconciliación en ese momento.

La más reciente noticia es que ambos fueron captados de vacaciones en Uruguay, lo que ha intensificado las especulaciones.

El periodista argentino Ángel Brito afirmó en el programa Bondi Live que Shakira presuntamente estaría alojándose en la casa de la familia de Antonio en Uruguay, y que incluso sus hijos, la habrían acompañado.

Además, se ha comentado que la cantante incluyó en su show en Argentina la canción “Día de Enero”, lo que muchos interpretan como un guiño a su relación con Antonio. También han surgido rumores de encuentros en Miami y San Diego, Estados Unidos, aunque no han sido confirmados oficialmente.

Mira: Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué: gimnasio, campo de fútbol y recuerdos de una traición

Shakira podría haber cometido plagio en su tema Acróstico / Facebook: Shakira

¿Shakira y Antonio de la Rúa están juntos de nuevo?

Fue durante la emisión del programa ‘Bondi Live’ que Ángel Brito compartió lo que sabe sobre la supuesta reconciliación de los famosos. “Ahora volvió con Antonito. Hace rato. Ellos dicen y Shakira está pagando la casa de los De la Rúa, en Uruguay”, relató el comunicador.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que la pareja haya retomado su relación. Las apariciones recientes y la cercanía mostrada en medios generan especulación, pero ambos han evitado dar declaraciones sobre un posible reencuentro amoroso.

Ángel Brito contó que asistió a un show de Shakira, intérprete , al que también acudieron los hermanos de Antonio de la Rúa, Aíto y Agustina. “Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira”, relató el periodista, quien añadió que la cantante también se ha quedado en una propiedad vinculada a la familia de los De la Rúa en Argentina.

Los indicios que alimentan los rumores incluyen la estancia de Shakira en propiedades vinculadas a la familia de Antonio y la interacción con sus hijos en Uruguay.

Sin embargo, hasta ahora Shakira y Antonio de la Rúa no han confirmado nada.

Mira: Jordi Martín revela la verdad sobre el supuesto nuevo galán de Shakira ¿es Antonio de la Rúa, su ex?

Antonio de la Rúa fue captado en el concierto de Shakira en CDMX, justo cuando ella cantaba “Día de enero” / Redes sociales

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa terminaron?

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron un vínculo sentimental



Oficialmente, su separación se anunció como un “tiempo de crecimiento individual”, y aseguraron que continuarían colaborando en negocios y proyectos profesionales.



Posteriormente, Antonio demandó a Shakira alegando derecho a compensación económica por su rol como asesor, pero la demanda fue rechazada por no existir un contrato formal.



por su rol como asesor, pero la demanda fue rechazada por no existir un contrato formal. Se especuló que la llegada de Gerard Piqué a la vida de Shakira en 2010 pudo influir en la ruptura, aunque nunca fue confirmado.



pudo influir en la ruptura, aunque nunca fue confirmado. También se especuló que la relación habría terminado por una infidelidad de la Rúa a Shakira.

Mira: ¡Inesperado guiño! Antonio de la Rúa, ex de Shakira, reacciona a la tiradera contra Gerard Piqué