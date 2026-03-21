Filtran VIDEO privado de una famosa influencer que recién terminó con su novio: ¿De quién se trata?

A unos meses de que se filtrara un vídeo protagonizado por el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera, una nueva celebridad sufre una situación similar.

Una creadora de contenido se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que comenzara a circular un supuesto video privado suyo. El material, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, se difundió rápidamente entre usuarios de distintas plataformas digitales. Te damos los detalles.

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Quién es la influencer que sufrió la filtración de su presunto vídeo?

De acuerdo con reportes de usuarios, un clip protagonizado presuntamente por la influencer conocida como ‘la Yacuny’, comenzó a compartirse inicialmente en grupos de Facebook, desde donde se expandió a otras plataformas como X, Telegram y TikTok.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de visualizaciones, convirtiendo el nombre de “la Yacuny” en tendencia.

Mientras algunos internautas buscaban el material o comentaban su contenido, otros condenaron la difusión de este tipo de videos, señalando que si era real y no hecho con inteligencia artificial, se trataba de una violación grave a la privacidad de la joven.

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‘La Yacuny’, influencer con vídeo íntimo filtrado / IG: la_yacuny07

¿Qué dijo ‘la Yacuny’ sobre su presunto vídeo?

Hasta hace unos días ‘la Yacuny’ no había hablado sobre el vídeo filtrado. Pero recientemente comenzó a hablar, humorísticamente, sobre todos los rumores que la señalaban.

En su cuenta de Instagram, la influencer comenzó a bromear con lo sucedido, ya que empezó a recibir críticas por parte de internautas sobre el material que se hizo viral:

“ Me encuentro triste, hoy no me quiero levantar, la verdad es que analizando y viendo todas las cosas, siento que soy la única entre ustedes que va para el infierno porque creo que soy la única que tiene la p3.p@ peluda ”, dijo la influencer.

En otras grabaciones más, la creadora de contenido continuó haciendo referencias, por lo que muchos confirman que en efecto ella es la del vídeo. Sin embargo, ella solo hizo comentarios cómicos, no confirmó ni desmintió nada.

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¿Quién es ‘la Yacuny’ y qué contenido comparte en redes?

‘La Yacuny’ es una creadora de contenido que ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, plataforma en la que supera los 1.3 millones de seguidores.

La tiktoker realiza contenido que se caracteriza principalmente por videos de comedia y situaciones cotidianas.

Además de su contenido individual, también ha compartido momentos de su vida personal con sus seguidores, incluyendo su relación con Stiven, con quien mantuvo un noviazgo durante varios meses, y que aparecía en varios de sus vídeos.

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