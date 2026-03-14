Galilea Montijo: Así se veía cuando ganó La chica TV en 1993: de un certamen al programa HOY

Durante esta semana, Galilea Montijo volvió a ser tendencia en redes sociales. La conductora del programa matutino Hoy fue muy comentada, no solo por ser una de las presentadoras favoritas del público, sino también por su apariencia, que generó conversación entre los usuarios.

La presentadora apareció recientemente con un rostro visiblemente hinchado, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones en plataformas digitales. Sin embargo, mientras su imagen actual era tema de debate, también comenzaron a circular recuerdos de sus primeros años en televisión, cuando apenas comenzaba su camino en el mundo del espectáculo.

Y es que antes de convertirse en una de las conductoras más cotizadas de Televisa, Galilea Montijo era una joven de Guadalajara con sueños enormes, que buscaba abrirse paso en la televisión. Su gran oportunidad llegó en 1993, cuando ganó el concurso de belleza televisivo La Chica TV, un momento que cambiaría su vida para siempre.

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Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

¿Cómo se veía Galilea Montijo cuando ganó La Chica TV en 1993?

Antes de convertirse en una figura emblemática de la televisión mexicana, Galilea Montijo era una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, que ya mostraba interés por el mundo del entretenimiento.

Su infancia no fue sencilla. Cuando tenía 11 años, sus padres se separaron y su madre se quedó a cargo de ella y de su hermano Omar. A pesar de las dificultades, la futura conductora encontró en el espectáculo una oportunidad para salir adelante.

Durante su juventud trabajó como bailarina, y poco a poco comenzó a acercarse al mundo de la televisión. Su primer contacto con un foro ocurrió en 1991, cuando acudió como invitada al programa TVO, lo que despertó aún más su interés por la pantalla chica.

Pero el momento decisivo llegó en 1993, cuando participó en el certamen televisivo La chica TV, un concurso de belleza conducido por el legendario Raúl Velasco y que reunía a representantes de diferentes estados del país.

En ese entonces, Galilea tenía 20 años y lucía muy distinta a como la conocemos hoy. Su look reflejaba perfectamente la moda de los años noventa: labios delineados con contorno marcado, sombras intensas en los ojos y un peinado con coleta alta, muy popular en aquella época. Aquel estilo juvenil y su carisma frente a las cámaras fueron clave para que destacara entre las 32 participantes que representaban a distintas televisoras estatales.

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¿Cómo logró Galilea Montijo ganar el concurso de belleza La Chica TV?

El concurso reunió a varias jóvenes con aspiraciones de convertirse en estrellas de televisión, y el jurado estaba integrado por importantes figuras del medio artístico.

Entre ellos se encontraban Pedro Damián, Carla Estrada, Eugenio Cobo, Carina Ricco, Enrique Rocha, Ann Rullan, Sergio Jiménez, Juan Ferrara, Patricia de Córdoba y Eduardo Palomo.

Las concursantes fueron evaluadas en distintas pruebas y recibieron puntuaciones que definieron quiénes avanzaban en la competencia. Entre las participantes con mayor puntaje destacaron representantes de Yucatán, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y el entonces Distrito Federal.

Sin embargo, quien terminó dominando la competencia fue Chica TV Jalisco, es decir, Galilea Montijo, quien logró 174 puntos, la calificación más alta.

La gran final se llevó a cabo en Acapulco, donde la jalisciense confirmó su favoritismo y terminó coronándose como la ganadora del certamen. Aquel triunfo no solo le dio visibilidad nacional, sino que también marcó el inicio de una carrera que con el tiempo la convertiría en una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.

¿Qué soñaba Galilea Montijo cuando empezaba su carrera en televisión?

Tras ganar el concurso, Galilea Montijo fue entrevistada por Shanik Berman, y en esa conversación dejó ver que, a pesar de la emoción por su triunfo, seguía siendo una joven llena de sueños.

En aquella charla habló sobre lo que significaba para ella convertirse de pronto en una figura pública.

“Es difícil, de un día para otro te vuelves gente pública y tienes la oportunidad de conocer a mil gentes. Tienes oportunidad de conocerlas ya no por televisión, sino en persona”. Galilea Montijo

Además, reveló uno de los sueños que más ilusión le hacía en ese momento: viajar a Italia, país que consideraba profundamente romántico.

Galilea Montijo “Yo quiero ir a Italia. Tuve la oportunidad de conocer a un chico italiano y ahora estoy encantada con los italianos, quiero ir a Italia. Italia siempre se me ha hecho una ciudad romántica, como que Europa es mágico”.

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¿Cómo se convirtió Galilea Montijo en una de las conductoras más famosas de Televisa?

El triunfo en La Chica TV abrió muchas puertas para Galilea Montijo dentro de la televisión mexicana. Poco después ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para prepararse como actriz. Con el tiempo comenzó a participar en diversas telenovelas, entre ellas:



El premio mayor

Azul

Tú y yo

Tres mujeres

El precio de tu amor y

La verdad oculta.

Aunque logró consolidarse también como actriz, su verdadero salto a la popularidad llegó como conductora de televisión.

Uno de los programas que marcó su carrera fue Vida TV, donde compartió pantalla con figuras como Lili Brillanti, Héctor Sandarti, Raúl Magaña y Dolores Salomón “La Bodoquito”.

Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer. Con el paso de los años, Galilea Montijo se convirtió en una de las conductoras más reconocidas del país y en una de las figuras más importantes del programa Hoy.

Por eso, cada vez que su nombre se vuelve tendencia, ya sea por su estilo, su vida personal o su apariencia, también resurgen recuerdos de aquella joven que en 1993 conquistó conquistó la televisión mexicana con un sueño claro: triunfar frente a las cámaras.