LCDLF 2026: Exigen expulsión del ‘Divo’ tras presunto acoso a una habitante; ¿no es gay? VIDEO

La reciente salida de Laura Zapata de La casa de los famosos 2026 es una de las tantas polémicas que ha alcanzado al reality. Lejos de las nominaciones y expulsiones, ‘el Divo’ se ha convertido en uno de los favoritos, pero el discurso se ha vuelto en su contra, luego de protagonizar un momento en el que presuntamente acosa a una compañera y por el que ya piden su expulsión ¡inmediata!

Eduardo Antonio, ‘el Divo’ / Redes sociales

¿'El Divo’ enseñó de más en pleno 24/7 de La casa de los famosos 2026?

Los realities acostumbran tener momentos tensos, discusiones, peleas, pero también una serie de descuidos que terminan viralizándose. Esto le pasó al ‘Divo’, quien olvidó que estaba siendo grabado en La casa de los famosos 2026.

Hace unos días se encontraba en su cama y, aunque ya era de noche, así como se encontraban las luces apagadas, la cámara logró captar el momento en el que se metía la mano en su ropa interior para después frotarse.

Tal acción levantó polémica en redes sociales, pues de manera inmediata lo tacharon de “sucio” y “poco higiénico”, aunque varios tomaron el momento como cómico:



“Eso se llama rascarse los hue...”,

“Poca higiene tiene” y,

“Asqueroso el tipo”.

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El Divo se manosea en LCDLF / Redes sociales

¿Por qué acusan al ‘Divo’ de presuntamente acosar a una habitante en La casa de los famosos 2026?

Un vídeo se ha difundido en redes sociales durante las últimas horas. Y es que hubo un recuento de los momentos en los que ‘el Divo’, en La casa de los famosos 2026, habría presuntamente incomodado a Celinee (otra habitante) mediante acciones y palabras.

La grabación inicia con el cubano bailando junto a ella, en la dinámica el cantante se pega de más a Celinee y el gesto de nerviosismo se hace presente, pues la reina de belleza se mueve rápidamente y solo se ríe. Horas después, ‘el Divo’ confirmó que se trató de una acción deliberada de su parte:

“Dice: ‘Ay el viejito baila bien’. Sí el viejito ¡toma! (señalándose la zona genital), sintió viejito. Yo soy el viejito que a ti te hace falta” ‘El Divo’

El momento que más ha generado controversia es cuando el propio ‘Divo’, en una dinámica, le dice de frente a Celinee que si el no fuera (gay) “la descarga”, una forma de decir que estaría con ella, mientras la modelo dice: “No”.

A raíz de esto, la expulsión del cubano ha sido pedida por decenas de internautas. Ni la producción del programa, ni el propio equipo del ‘Divo’ han señalado la posibilidad de que salga, por lo que solo es un rumor.

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¿Quién es ‘el Divo’, actual participante de La casa de los famosos 2026?

Eduardo Antonio Jiménez López, conocido artísticamente como ‘el Divo de Placetas’, nació en 1968 y adoptó este sobrenombre como parte de una imagen escénica que ha sostenido a lo largo de su trayectoria.

Luego de mudarse a Estados Unidos, especialmente a Miami, consiguió abrirse camino en la música latina y consolidar su carrera en ese ámbito.

De forma paralela a su desarrollo como cantante, también ha tenido presencia en la televisión, participando en diversos programas, entrevistas y especiales.

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