‘La casa de los famosos 2026’: Este fue el octavo eliminado HOY, lunes 13 de abril, ¿Caeli o Curvy Zelma?

Este lunes 13 de abril, se llevará a cabo la octava gala de eliminación en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026'. En esta ocasión, casi todos los habitantes, con excepción de Laura G, quien obtuvo inmunidad por ser la líder de la semana, quedaron en riesgo de ser eliminados de la competencia debido a un cambio durante las nominaciones.

‘La Jefa’ decidió implementar una ruleta que provocó que la placa no solo se definiera por los votos de cada participante, sino también por cuestiones del azar. Esto, a raíz de todas las peleas y estrategias que se han gestado en las últimas semanas.

Laura G / Redes sociales

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¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos 2026’?

De las 22 celebridades que entraron a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, actualmente solo quedan 13. Estos son los participantes que quedaron fuera del reality:

Zoé Bayona (primera eliminada)

Lupita Jones (segunda eliminada)

Sergio Mayer (tercer eliminado)

Vanessa Arias (cuarta eliminada)

Kunno (quinto eliminado)

Jailyne Ojeda (sexta eliminada)

Julia Argüelles (sexta eliminada)

Oriana Marzolli (eliminada por mala conducta)

Ellos son los que siguen en competencia:

Laura Zapata El Divo Caeli Curvy Zelma Kenzo Horacio Pancheri Luis Coronel Yoridan Martínez Celinee Santos Stefano Piccioni Fabio Agostini Laura G Josh Martínez

Nominados semana 8 de La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

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Filtran al octavo eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’

Diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, incluyendo el medio ‘Vaya vaya’, realizaron encuestas sobre quién presuntamente podría ser el octavo eliminado de la competencia. Según los testeos, aquellos que tendrían mayor apoyo son:

Fabio

Laura Zapata

El Divo

Yoridan

Participantes como Josh, Horacio, Celinee, Kenny, Luis Coronel y Curvy Zelma, si bien no están tan altos en las encuestas, tampoco se encontrarían en riesgo. Esto dejaría a los siguientes habitantes en peligro de convertirse en el próximo expulsado de la competencia:

Caeli

Kenzo

Cabe mencionar que esto no es un resultado oficial y solo será hasta la gala de esta noche que se sabrá quién será el famoso en dejar ‘La casa’.

¿Cuál es el premio que obtendrá el ganador de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

De acuerdo con lo anunciado por la propia producción de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, el ganador del reality obtendrá un premio de 200 mil dólares, es decir, cerca de 3 millones y medio de pesos.

El segundo lugar recibirá 100 mil dólares (un millón 730 mil pesos aproximadamente) y el tercer puesto ganará 50 mil dólares (poco más de 865 mil pesos).

Premio de La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Información en desarrollo…

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