¿Oriana Marzoli vetada de La casa de los famosos 2026?; anuncia su salida de las galas ¡hasta nuevo aviso!

La influencer Oriana Marzoli, expulsada de La casa de los famosos 2026 hace algunas semanas, ha vuelto al centro de la polémica, luego de anunnciar que no estará presente en las galas del programa... ¡hasta nuevo aviso! ¿Por qué?

Oriana / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Oriana Marzoli de La casa de los famosos 2026?

La semana en la que Oriana Marzoli salió de La casa de los famosos 2026 varias polémicas envolvieron al programa, ya que se informó de una dinámica diferente que decidiría el futuro de uno de sus habitantes.

Además de la habitual eliminación semanal, se incorporó una nueva mecánica denominada “expulsión”. A diferencia de la eliminación tradicional, ahora el público votó directamente por la celebridad que querían que se fuera “expulsada” de manera definitiva.

Los televidentes, internautas y seguidores del programa, decidieron que Oriana Marzoli, mediante una votación negativa, se convirtiera en la primera expulsada. De acuerdo con versiones, este tipo de dinámica suele aplicarse para propiciar la salida de participantes fuertes o polémicos.

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La casa de los famosos Oriana / Redes sociales

¿Oriana Marzoli quedó vetada de La casa de los famosos 2026?

Fue a través de su canal de difusión en Instagram donde Oriana Marzoli sorprendió a sus seguidores, después de anunciar que no estará presente en las próximas galas de La casa de los famosos 2026.

“ Que sepáis que NO voy a estar más en las galas hasta nuevo aviso ”, anunció Marzoli.

Tras los diferentes conflictos y guerra de declaraciones entre Oriana y otros exhabitantes de esta temporada, muchos comenzaron a especular que podría tratarse de un veto por parte del programa, pero pronto fue desmentido por la propia influencer:

Tengo el abdomen superhinchado desde hace varios días y dolor como si estuviese en ‘mis días’, pero sin estarlo. Es rarísimo. Oriana Marzoli

Además, señaló que la inflamación no solo ha afectado su abdomen, sino también su rostro. “ Parezco un pez globo porque la cara también la tengo hinchada ”, comentó.

Durante una de sus últimas apariciones en las galas, Marzoli tuvo que abandonar el foro de manera repentina debido a fuertes náuseas. En ese momento, explicó que el malestar se debía a que consumió alimentos picantes, a los cuales es altamente intolerante. ¿Regresará a LCDLF 2026?

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Oriana Marzoli se ausentará de La casa de los famosos 2026 / IG: Oriana Marzoli

¿Quién es Oriana Marzoli y a qué se dedica?

Oriana Marzoli es una influencer y modelo que se ha convertido en una figura habitual de la televisión, específicamente en realities. Su personalidad intensa y directa le ha abierto las puertas a diversos shows tanto en Europa como en Estados Unidos.

Desde 2012 alcanzó notoriedad gracias a su participación en el programa de citas español Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV), donde comenzó a ganar popularidad.

Más adelante, formó parte de otros formatos como Supervivientes, aunque su estancia fue corta tras decidir abandonar la competencia. También participó en Gran Hermano VIP.

Con el tiempo, su fama cruzó fronteras y la llevó a integrarse en producciones internacionales, destacando especialmente en Chile, donde apareció en realities como Doble tentación y ¿Volverías con tu ex?.

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