Tras “correr” a Chef Mariano de Hoy, cambia de contenido en redes ¿para San Valentín? ¡muestra de todo!

Este San Valentín está dando contenido para todos los gustos y, contra cualquier pronóstico, Mariano Sandoval se llevó los reflectores en redes sociales. Sin tragedias ni grandes anuncios de por medio, el chef del matutino logró acaparar titulares con una sola publicación que incendió las conversaciones en minutos.

La imagen, donde presume una actitud atrevida y una estética provocadora, desató una oleada de comentarios, memes y piropos entre sus seguidores, convirtiéndolo en el protagonista inesperado de la temporada. ¡Aquí te contamos por qué su foto puso a hervir el Internet!

¿Despiden al Chef Mariano de HOY? Galilea Montijo “lo corre” EN VIVO

Todo empezó cuando, en plena transmisión del 2 de febrero de 2026, Galilea Montijo pidió que sonaran “Las golondrinas” y soltó la frase: “Va a ser el último programa de alguien”, mientras las cámaras señalaban directo al chef Mariano Sandoval. El ambiente se puso tenso y Tania Rincón remató con: “Si te vas tú, yo también me voy”, haciendo que muchos espectadores creyeran que realmente lo estaban corriendo del programa.

Pero la realidad es mucho menos dramática: todo fue una broma al aire para generar diversión y, claro, conversación en redes sociales.

¿Cuál es la foto “atrevida” que Mariano Sandoval compartió en redes sociales?

La tarde de este 10 de febrero, Mariano Sandoval, el chef carismático del matutino Hoy, encendió Instagram con una foto que dejó a más de uno abanicándose. El cocinero apareció en una selfie que nadie esperaba, luciendo un look más relajado que de costumbre y una actitud tan confiada que bastó para que la imagen se volviera candente en minutos.

Sus seguidores no tardaron en soltar la chispa, y los comentarios se llenaron de humor, coquetería y mucha imaginación:



“¿Quién te dio permiso de andar así de peligroso?”

“Confirmo: el chef sabe subir la temperatura sin prender la estufa.”

“Así sí se disfruta el scroll.”

“Ojalá enseñe más.”

“Así que cocine.”

“¿No le hará daño estar así? Así, sin mí.”



¿Quién es el chef Mariano Sandoval?

Mariano Sandoval es un reconocido chef mexicano originario de la Ciudad de México, formado en la Licenciatura en Gastronomía del Claustro de Sor Juana, donde descubrió su vocación por la enseñanza y la cocina profesional. Desde muy joven transformaba la cocina de su casa en un “set de televisión”, imaginándose frente a millones de espectadores, un sueño que con los años terminaría cumpliendo. Junto a su familia creó Academia Sacchi, una escuela de cocina en la que se imparten cursos y diplomados, proyecto que consolidó su pasión por compartir conocimientos culinarios.

Su salto a la televisión comenzó en 2011, cuando participó como invitado en el canal elgourmet. En 2012 lanzó su primer programa, “Con M de México”, que rápidamente se convirtió en uno de los más vistos de la señal, llevándolo a presentarse en festivales gastronómicos internacionales como Taste Santo Domingo y Encuentro Gourmet Oaxaca. Su carisma lo llevó también a convertirse en embajador de marcas como Victorinox, PermaChef y Harina Tres Estrellas, consolidándose como una figura respetada en el ámbito gastronómico.

En 2014 dio un giro importante al integrarse al matutino Venga la Alegría, donde durante una década se convirtió en uno de los chefs más queridos de la televisión mexicana. En 2024 anunció su salida y, para sorpresa del público, reapareció como parte del equipo del programa Hoy, de Televisa. Él mismo ha dicho que este cambio no fue por dinero, sino por la búsqueda de “nuevos caminos” y la ilusión de formar parte de una nueva familia televisiva. Su llegada a Hoy lo volvió tendencia y reafirmó su popularidad entre la audiencia.

