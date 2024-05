¿Mariano Sandoval extraña ‘Venga la alegría’?

El chef Mariano Sandoval abandonó los foros de TV Azteca luego de 10 años de trabajar en el matutino Venga la alegría. Lo que sorprendió más fue que a días de despedirse de la televisora del Ajusco llegó como nuevo cocinero al programa Hoy.

En la edición del 6 de mayo en TVNotas, te contamos lo contento que se encuentra en esta nueva etapa en su vida: “Me siento muy suertudote. Con eso resumo todo lo que siento al llegar a una empresa y a un público tan grande”.

Y disipó los rumores de que aceptó el trabajo en Televisa por un tema de dinero. Simplemente, fue una invitación de Andrea Rodríguez.

No obstante, la nostalgia seguiría latente, ya que expresó lo que más extraña de Venga la alegría.

¿Qué es lo que más extraña, Mariano Sandoval de VLA?

A través de un encuentro con la prensa, Sandoval habló un poco de su estancia en el programa Hoy. Sin embargo, fue cuestionado sobre su salida de Venga la alegría y lo que más extraña de su anterior trabajo.

Directamente, Mariano aseguró que lo que más extraña de TV Azteca son a sus compañeros de foro, dado que fue inevitable no sostener una muy buena relación con ellos luego de 10 años trabajando juntos. Especialmente a Sergio Sepúlveda, tanto que recordó sus abrazos.

Logo de VLA / Facebook: Venga la Alegría

“Extraño encontrarme a mis carnales de 10 años, por ejemplo Sergio Sepúlveda. Extraño esa forma de abrazarnos” Mariano Sandoval

Agregó: “A todos (sus compañeros), les tengo mucho cariño. Me preocupa citarlos y no citar a alguien”.

Elenco de Hoy con Mariano Sandoval / Facebook: @taniarin

Sin duda, Mariano dejó claro que sostuvo una muy buena relación con sus excompañeros. No obstante, usuarios han remarcado que el chef también ha denotado mucha felicidad en las transmisiones del matutino de Hoy, ya que comparte foro con Tania Rincón, su ‘Compi’.

Sin embargo, no habló respecto a lo que se dijo del chef Yogui, quien era el titular del matutino. Recordemos que en el programa de YouTube ‘Dulce y picosito’, dijeron que el chef Yogui, quien solía ser el chef principal del programa ‘Hoy’, estaría muy molesto por la entrada de Mariano porque a él ni adiós le dijeron.

Según mencionaron, el chef Yogui se comunicó con producción para saber si podría seguir contando con llamados y así se enteró de todo: “Me contaron que ahora que contrataron al chef Mariano Sandoval pues alguien se quedó en la cuerda floja y me refiero al chef ‘Yogui’, que si bien no es que estuviera todos los días de fijo, sí era uno de los colaboradores del programa”, mencionaron.

“Me dicen que con los días, al chef ya no lo llamaron, él se extrañó y decidió buscar a la producción y preguntar, les dijo ‘oigan yo no he tenido llamado, ¿qué está pasando?’, la respuesta fue ‘perdón es que ya no te vamos a dar llamado’… El chef Yogui está muy indignado por la forma en la que se dio este ‘despido’, no le avisaron que ya no estaba, simplemente ya no le llamaron”, mencionaron.

