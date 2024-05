El chef Yogui estaría indignado con la entrada de su colega Mariano al programa Hoy

Mariano Sandoval sorprendió hace unos días al aparecer en el programa ‘Hoy’ como el nuevo chef que dará recetas todas las mañanas con un gran carisma y personalidad.

Luego de su salida ‘VLA’ vinieron las críticas por su cambio de televisora, tales como la de Pedro Sola de ‘Ventaneando’ quien hasta lo dejó de seguir en redes sociales por la molestia que esto le causó.

Mientras tanto a la audiencia le agrada que los ‘compis’ como se hacen llamar Tania Rincón y Mariano, estén juntos de nuevo en la cocina como solían hacerlo en TV Azteca.

Tania Rincón y el chef Mariano Sandoval están de nuevo juntos pero esta vez en el programa Hoy / Instagram: @taniarin

¿El chef Yogui se enojó con Mariano Sandoval?

Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas. Según dieron a conocer en el programa de YouTube ‘Dulce y picosito’, el chef Yogui, quien solía ser el chef principal del programa ‘Hoy’ estaría muy molesto por la entrada de Mariano porque a él ni adiós le dijeron.

Según mencionaron, el chef Yogui se comunicó con producción para saber si podría seguir contando con llamados y así se enteró de todo: “Me contaron que ahora que contrataron al chef Mariano Sandoval pues alguien se quedó en la cuerda floja y me refiero al chef ‘Yogui’, que si bien no es que estuviera todos los días de fijo, sí era uno de los colaboradores del programa”, mencionaron.

Así lució el chef en su primer día en Hoy / Instagram

Y agregaron: “Me dicen que con los días, al chef ya no lo llamaron, él se extrañó y decidió buscar a la producción y preguntar, les dijo ‘oigan yo no he tenido llamado, ¿qué está pasando?’, la respuesta fue ‘perdón es que ya no te vamos a dar llamado’… El chef Yogui está muy indignado por la forma en la que se dio este ‘despido’, no le avisaron que ya no estaba, simplemente ya no le llamaron”.

No obstante, este lunes 13 de mayo, el chef Yogui reapareció en el programa ‘Hoy’ pero con una nueva sección en donde abuelitas comparten con él algunas de sus recetas, lo que indicaría que no fue despedido y ahora se dedica a hacer cápsulas para el matutino.

