Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio sobre presunta infidelidad con exparticipante de ‘Exatlón’

Mucho se ha dicho sobre la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, suscitada a principios de año. Y es que, en las últimas semanas, cobró fuerza la especulación de que, presuntamente, terminaron luego de que ella descubriera que él le estaba siendo infiel con una exparticipante de ‘Exatlón’.

Si bien Oldenburg había mantenido una postura hermética ante los rumores, recientemente decidió romper el silencio y aclarar toda la situación. Dijo estar listo para asumir la “responsabilidad” ¿de su infidelidad? Te contamos todos los detalles.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Frederik Oldenburg le fue infiel a la actriz Carmen Villalobos?

Hace algunas semanas, el periodista Gabo Cuevas reportó que, supuestamente, Frederik Oldenburg terminó con Carmen Villalobos tras “enamorarse” de Viviana Michel, una atleta mexicana que participó en una edición de ‘Exatlón Estados Unidos’, programa que él conduce.

“Frederik deja a Carmen Villalobos por irse con esta morrita. La morrita le dice, después de que él dejó a la mujer y todo, le dice la mujer: ‘Es que a mí también me gustan las mujeres’. Al hombre eso no le pareció. Entonces el hombre se alteró, se puso bien crazy. Le dice: ‘¿Cómo me dices eso después de que dejé a la mujer?’”, indicó.

Presuntamente, el presentador estaba dispuesto a formalizar con Michel. No obstante, al final no se concretó, pues él la rechazó después de descubrir que ella era bisexual y tenía una novia.

“Viviana anda con otra mujer y el hombre se quedó como el hombre de las dos tortas”, manifestó. Hasta el momento, la supuesta amante no se ha pronunciado ante este escándalo.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos / Redes sociales

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¿Frederik Oldenburg, ex de Carmen Villalobos, confirma infidelidad?

En una reciente entrevista, Frederik Oldenburg contó que había tomado la decisión de terminar con Carmen Villalobos en noviembre de 2025, pero que fue la actriz quien le pidió que no se hiciera público hasta principios de 2026.

“A mí, mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzo del año 2026 y yo respeté eso, me parecía justo. Yo después pregunté: ‘Oye, ¿qué ha pasado?, no hemos dicho nada, no se ha expresado lo que ha sucedido con nosotros’ y después de hacer esa pregunta se llegó a la conclusión de que ‘bueno, haz lo que sea conveniente’ fue la respuesta que recibí en ese momento”. Frederik Oldenburg

Aprovechó para negar los rumores de infidelidad. Si bien no dijo el motivo real de la ruptura, dejó ver que todo había sido de mutuo acuerdo.

“Estoy en mi derecho de hablar y categóricamente, con ninguna de las cosas que han dicho es así. Jamás (hubo infidelidad). Es la primera y última vez que hablo de esto. Mi relación se acabó en el mes de noviembre porque yo tomé la decisión. Yo puse fin a mi relación en el mes de noviembre y mucho de lo que está sucediendo o de lo que está pasando en los últimos días y en las últimas semanas tengo responsabilidad”, manifestó.

Finalmente, dijo que siente un cariño muy especial por Carmen, a quien siempre recordará como alguien muy importante en su vida.

“Es un proceso de reestructuración de tu corazón. Es un proceso como el que tiene cualquier ser humano, a pesar de que yo haya tomado la decisión de terminar mi relación, fue un proceso duro, doloroso, complicado. Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí. Tranquilidad, paz, por Dios, tengo los mejores recuerdos de mi relación, pero también hay decisiones en la vida que se toman”, concluyó.

¿Quién es Frederik Oldenburg, ex de Carmen Villalobos?

Frederik Oldenburg es un conductor, periodista deportivo y futbolista venezolano.

Tiene 40 años actualmente.

En su momento, jugó para la selección uruguaya en segunda división.

Ha colaborado en diversos programas relacionados con el deporte.

Es conductor de Exatlón Estados Unidos.

Tuvo una relación de casi tres años con Carmen Villalobos.

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