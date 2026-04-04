Tokischa aparece “como Dios la trajo al mundo” en una iglesia: “Me acepta como soy”, dice | FOTOS

Tokischa, cantante y vedette originaria de República Dominicana, sorprendió al aparecer muy destapada frente a una imagen religiosa en plena Semana Santa del 2026, ¿a qué se deben estas polémicas fotografías? Aquí en TVNotas te contamos todos los detalles.

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Fotos de Tokischa en iglesia: su look sin prendas visibles. / Redes sociales

Tokischa posa sin ropa en una iglesia en plena Semana Santa 2026

La cantante Tokischa compartió una imagen tomada al interior de un recinto religioso en San Sebastián. En la escena, aparece colocada de perfil sobre una banca de madera, dentro de un espacio de muros claros y arquitectura sobria. Al fondo, enmarcada en un nicho, se observa la imagen de Jesús, representada con túnica y luz que emana desde su figura.

La intérprete posa con el cuerpo parcialmente descubierto, cubriendo únicamente lo indispensable. Su mirada se dirige hacia la cámara, mientras el encuadre mantiene la simetría del lugar y resalta los elementos tradicionales del sitio, como las bancas alineadas y los detalles en madera. Lo que más llamó la atención es que compartió las fotos en plena Semana Santa que conmemoran los últimos momentos de vida de Cristo en la tierra, desde la muerte hasta la resurrección.

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A Tokischa a la vega no la dejan entrar… Pero en iglesias fuera de RD sí la dejan grabar. Que opina el público, Arte o falta de respeto? pic.twitter.com/sz19Tv8oc4 — Montaño (@luigim10) April 4, 2026

¿Por qué Tokischa se tomó fotos en una iglesia en Semana Santa 2026?

La cantante Tokisha reveló que las imágenes que se tomó en la iglesia de San Sebastián en Semana Santa son parte del cortometraje No margine, que dirige Karim Copppola, el cual describió como “una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten”.

“Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores”, dijo la cantante Tokischa en la publicación de sus redes sociales.

Agregó que “nunca entiendo el dicho ‘Dios ven pronto’ a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia”.

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Tokischa en la iglesia. / Redes sociales

¿Qué no puedo hacer en Semana Santa?

Hay algunas cosas que no puedes hacer en Semana Santa, como evitar el consumo de carnes rojas el viernes santo, pues es cuando se conmemora la crucifixión del hijo de Dios, por lo que hacerlo conlleva una penitencia.

“Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años; la del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden sin embargo los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia”, se lee en el capítulo dos de los días de penitencia del derecho canónico.

No obstante, también hay creencias y mitos religiosos que señalan que hay cosas que no puedes hacer, como:



Salir de fiesta

Estar en la calle a altas horas de la noche

Beber alcohol

Tener relaciones sexuales

Irse de fiesta o vacaciones

Usar ropa de color rojo

Hacer limpieza en el hogar ni clavar objetos.

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