Miguel Pizarro, actor de Rubí, se sincera sobre por qué intentó quitarse la vida, ¿trató de hacerlo otra vez?

Miguel Pizarro, actor principalmente conocido por personificar a ‘Loreto’ en la telenovela Rubí, abrió su corazón sobre el intento de suicidio que tuvo hace más de 20 años. Recientemente dio algunos detalles y habló sobre el motivo que lo llevó a atentar contra su vida. Esto fue lo que dijo.

Miguel Pizarro / Mezcalent/Redes sociales

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¿Quién es Miguel Pizarro, actor de Rubí?

Miguel Pizarro es un actor mexicano. Actualmente, tiene 65 años. Pasó gran parte de su infancia y juventud en España, siendo hasta los 21 años que decidió regresar a México.

Inició su carrera a finales de los años 80, con el melodrama ‘Pasión y poder’. Si bien su personaje más recordado es el de ‘Loreto’ en la telenovela del 2004, ‘Rubí’, también se le vio en otros proyectos como:

La Dueña

Velo de novia

Cuando llega el amor

La fea más bella

Al diablo con los guapos

Para volver a amar

Su última aparición en la pantalla chica fue en el 2023, en la serie ‘La hora marcada’. Tras eso, ha mantenido un perfil bajo, dedicándose a proyectos y obras teatrales independientes.

En su momento, sorprendió a todos al confesar que había intentado quitarse la vida en 2004. No quiso dar mayores detalles y solo se limitó a decir que trataba de estar mejor cada día.

Miguel Pizarro / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue como Miguel Pizarro recordó su intento de quitarse la vida

En una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, Miguel Pizarro habló sobre la importancia de la salud mental y recordó que había intentado quitarse la vida a causa de una depresión motiva por una estafa millonaria y otros problemas personales, incluyendo el consumo excesivo de alcohol, por lo que le recomendó a su público buscar ayuda profesional ante cualquier afección emocional.

“Hay eventos que afectan en un momento determinado. Tú puedes ser la persona más equilibrada del mundo, que de repente hay sorpresas, y nadie tiene la vida comprada, ni la suerte, ni el futuro. Uno nunca sabe cómo vas a reaccionar. Lo único que podemos hacer es, de pronto, saber que las cosas ocurren y tener una especie de adiestramiento con nosotros mismos para tratar de anticipar”. Miguel Pizarro

Dejó claro que ahora está mejor y no ha vuelto a atentar contra su vida, pues considera que sobrevivir al primer intento fue una “oportunidad” que le dio la vida para mejorar.

“Cuando la vida te da segundas oportunidades, tienes que ser muy cabal, primeramente contigo mismo, y tienes que hablarte con toda la verdad y, de pronto, decir: ‘No se puede estar tropezando con la misma piedra’... Nadie nace sabiendo”, manifestó.

Actualmente, Miguel está protagonizando la obra teatral ‘Todos somos Job’, un proyecto que también fue escrito y dirigido por él.

¿Dónde ver Rubí, telenovela en la que participa Miguel Pizarro?

Si bien Miguel Pizarro ha participado en varios proyectos exitosos, la telenovela Rubí, estrenada en 2004, fue la que lo colocó en el ojo público. Protagonizada por Bárbara Mori, este melodrama cuenta la historia de Rubí, una mujer que nació en la pobreza que hará de todo para tener la vida que siempre deseó.

Es considerada un clásico de la televisión mexicana y se ha retransmitido en diversos países. Los capítulos se pueden encontrar en YouTube, así como en la plataforma de VIX.

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