Muere Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma para adultos, tras una batalla contra triste enfermedad

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, conocido por transformar una plataforma plataforma para adultos en un gigante global del entretenimiento digital, murió a los 43 años. El multimillonario sufría una fuerte enfermedad que lo acompañó durante sus últimos meses de vida. ¿Qué le pasó?

OnlyFans / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Leonid Radvinsky, dueño de una plataforma para adultos?

La noticia fue confirmada por la propia compañía mediante un comunicado enviado a medios internacionales, donde se destacó que el empresario murió “tranquilamente” y rodeado de su familia, que pidió respeto a su privacidad.

En el mensaje, también aseguran que Radvinsky luchó contra una dura enfermedad:

“Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, se lee en el comunicado.

Se calcula que la fortuna de Leonid ascendía a 4700 millones de dólares, según datos de la revista Forbes a inicios de este 2026.

Te puede interesar: Ninel Conde estrena cuenta en plataforma para adultos

¿Qué tipo de cáncer padecía Leonid Radvinsky, dueño de una plataforma para adultos?

No se ha revelado públicamente qué tipo de cáncer padecía Leonid Radvinsky. En el mensaje realizado por la propia compañía aseguran que su muerte sucedió tras una “larga batalla” contra la enfermedad.

Algunos usuarios en redes y ciertos reportes, mencionan que se trató de una enfermedad de evolución prolongada, posiblemente diagnosticada en una etapa que requirió tratamiento continuo.

Otra de las especulaciones es que posiblemente, como ocurre con algunos cánceres agresivos, la enfermedad haya sido detectada en una fase avanzada, lo que limita las opciones curativas y obliga a un manejo enfocado en prolongar la vida y mejorar la calidad de la misma.

Lo anterior solo ha sido retomado de algunos rumores y comentarios de redes, por lo que no es la versión oficial y tampoco es información confirmada.

Lee: Revelan cuánto dinero gana Cazzu, novia de Nodal, por sus fotos en plataforma para adultos

Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans / Redes sociales

¿Quién era Leonid Radvinsky y cómo creó la plataforma para adultos?

Nacido en Odesa, Ucrania, Leonid Radvinsky emigró a Estados Unidos. Aunque mantuvo siempre un perfil bajo y evitó la exposición mediática, su impacto en el mundo digital fue grande.

En 2018 adquirió la mayoría de una plataforma adultos que fue creada en 2016 por los empresarios británicos Guy Stokely y Tim Stokely. Bajo su dirección, el sitio experimentó un crecimiento exponencial, consolidándose como un espacio donde creadores pueden cobrar directamente a sus seguidores mediante suscripciones.

Durante la pandemia de Covid-19, dicha plataforma se convirtió en una alternativa económica para miles de creadores de contenido, incluidos artistas, influencers y trabajadores sexu@les. El modelo de negocio, basado en retener el 20% de las ganancias por suscripción, generó ingresos multimillonarios.

A pesar de su fortuna y relevancia, Radvinsky era conocido por su vida fuera de foco. Rara vez concedía entrevistas y mantenía un perfil público casi inexistente.

Tal vez te interese: Rica Famosa Latina: Vicente Fernández Jr. está dispuesto a abrir un Only con Mariana González