Actor de La oficina de luto; despide a su madre con desgarrador mensaje en redes sociales: “Te amo, mami”

La serie, La oficina, se ha convertido en todo un éxito dentro y fuera de nuestro país. Para la gran mayoría de televidentes el elenco de esta propuesta tuvo que ver para su aceptación. Lejos de las buenas noticias, uno de los actores de dicha serie se encuentra de luto, luego de anunciar, la madrugada de este lunes 6 de abril, la muerte de su madre. ¿De quién se trata?

La oficina / Redes sociales

¿Qué actor de La oficina anunció la muerte de su madre?

El actor y comediante Edgar Villar, conocido recientemente por su participación en la serie La oficina, atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su madre, Ana María Enciso Bernal, quien murió a los 78 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por el propio artista durante el fin de semana, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje que conmovió a internautas y colegas del ámbito.

Villar, quien ha ganado gran popularidad en México en las últimas semanas gracias a su papel de “Aniv Rubio” en la serie, escribió un desgarrador mensaje:

Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos. Édgar Villa, vía redes sociales

El propio protagonista de La oficina, Fernando Bonilla, también compartió un mensaje en la publicación: “ Lo siento mucho. Un abrazo muy fuerte, carnal. Te queremos ”, escribió el actor.

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Édgar Villar, actor de La oficina / Redes sociales

¿De qué murió la madre de Édgar Villa “Villita”, actor de La oficina?

Tras confirmar la muerte de su madre, Edgar Villar dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, pero más allá de la despedida que significaba, muchos comenzaron a especular sobre las posibles causas.

Mis bendiciones hasta el cielo. Descansa en paz. Te amo, mami, vuela alto. Édgar Villa

Hasta el momento no hay información oficial sobre las causas que llevaron a Ana María Enciso Bernal, madre de Édgar Villa, a perder la vida.

A diferencia de su hijo, Ana María Enciso Bernal mantuvo siempre un perfil bajo, alejada del medio artístico y de la vida pública. De acuerdo con la información compartida en la esquela, Enciso Bernal nació el 26 de junio de 1947 y falleció el 5 de abril de 2026.

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¿Quién es Édgar Villa y cuál es su trayectoria?

Edgar Villar es un actor, comediante, director de teatro mexicano que en los últimos años se ha convertido en un rostro reconocido dentro del entretenimiento nacional.

Además de su trabajo en teatro, Villar ha incursionado en el stand up, consolidándose como comediante. Fue parte del famoso programa de Comedy central; Drunk history: El lado borroso de la historia.

Ha incursionado en cine este 2026, participando en la película A toda madre, compartiendo créditos con Ricardo Pérez, Jesús Ochoa y ‘el Cojo feliz’.

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