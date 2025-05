Lylo Fa asegura que no hay favoritismo en MasterChef Celebrity: “Nos tiran a todos”

La exparticipante de ‘MasterChef celebrity, generaciones’, Lylo Fa (31 años) compartió su sentir tras haberse convertido en la séptima expulsada de la competencia el pasado domingo 11 de mayo. “Por un lado me siento triste por haber salido. Quería llega más lejos. Por otro, me sentí contenta de haber estado en un capítulo muy bonito e icónico. Tuve la oportunidad de hacer papadzules. Sé que se veían como una simple salsa verde, pero el reto fue muy grande. Es un platillo tradicional que mi abuela me hace cotidianamente”.

Lylo Fa se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef celebrity durante el programa del 11 de mayo / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e Instagram: @lylocyv

¿Cómo se sintió Lylo Fa tras ser expulsada de ‘MasterChef celebrity, generaciones’?

“Me sentí con mucha responsabilidad, porque vengo de la hermana república de Yucatán. En ocasiones me sentía muy apegada a las formas y costumbres que tenemos en nuestra gastronomía. Me costó mucho trabajo hacer otros platillos. La gastronomía yucateca es perfecta. Muchas de las recetas yucatecas son prehispánicas. En este caso me tocó ponerle leche evaporada. Fue todo un reto. Tuve que modificar la receta”.

“Por supuesto que fue injusta mi salida. Sobre todo porque realmente me importa y di mi 100%. Sentí que me faltó mostrar más platillos con mi sazón. Quería ganarme a los jueces. Tenía la ilusión de que alabaran un platillo mío yucateco. Ni modo”.

Lylo Fa desmiente a Bobby Larios sobre favoritismo de los jueces

“Las reglas no están escritas y así es el juego. Todo Nace del criterio de los jueces. No nos queda de otra más que aceptar. Nos la cantaron antes de entrar. Debíamos complacer a 3 paladares muy diferentes”.

Tras su salida, Bobby Larios dijo que había favoritismo por parte de los jueces. Lylo habló al respecto: “Zahie (Téllez), Adrián (Herrera) y Poncho (Cadena) son imparciales. Ellos nos tiran a todos por igual. Entiendo de dónde salen los sentimientos de Bobby. Es válido. Los jueces fueron contratados para criticar. Tampoco quiere decir que puedan hacer lo que quieran. La gente no sabe que las grabaciones comienzan a las 5 de la mañana y terminan a las 2 de la madrugada del día siguiente. Son 3 días consecutivos para un capítulo. Es una competencia muy celosa”.

Bobby Larios se quejó por favoritismo en MasterChef Celebrity / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e Instagram: @lylocyv

¿Cuál es la clave de Lylo Fa para un buen matrimonio?

Le preguntamos a Lylo cuál es la clave para un buen matrimonio. La influencer está casada con Rommel Pacheco. “Llevamos bastante tiempo de conocernos y de casados. No soy de las personas que les diga: ‘Todo va muy bien’ y, a los 2 días, ‘traka’, pasa algo (ríe), pero siempre hemos trabajado por nuestro amor día con día.

“Les voy a decir algo: Haberlo conocido en su etapa de atleta de alto rendimiento me dio pie a entender lo que venía después. Es un hombre que trabaja demasiado y desde qu e empezó nuestro noviazgo me di cuenta de que necesitaba mucho apoyo. Como dicen las mamás: ‘Lo conociste parrendero y así será' (ríe)”.

“Trabaja un montón, de lunes a domingo. O sea, 24/7. Ahí está la magia, porque nos vemos en sus horas de comida o tratamos de desayunar juntos algunos día. Él me respeta muchísimo y yo a él. ¡Lo admiro tanto! Me apoyó mucho en este gran proyecto. La mayor prueba de amor es que él aprueba todo lo que cocino, aunque a veces no esté bueno”.

Lylo y Rommel iniciaron su relación en 2016. Se casaron en 2021 y se convirtieron en Papás ese año / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e Instagram: @lylocyv

Lylo Fa conquistó el paladar de su esposo con su cocina yucateca

“En ocasiones sí me ha dicho que no le gusta algún platillo que le preparo. Cuando hice mi primer flan, se me rompió. Nos quedamos con el antojo (ríe). Él es un hombre muy crítico. Eso lo valoro muchísimo. A veces me dice: ‘Se te quemó poquito’ o ‘le faltó sal’”.

“Lo cocino con todo lo que sea yucateco. Le encantan los papadzules, el relleno negro, el frijol con puerco y mis quesadillas. A pesar de que a veces las quesadillas se me quemen (ríe). Él disfruta todo lo que le preparo. Incluso ya le preparé el dragón del pacífico (platillo que le enseñaron a cocinar durante uno de los retos del reality)”, concluyó.

