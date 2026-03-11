Ariadne Díaz paraliza las redes sociales con sensuales FOTOS frente al mar ¡Sube la temperatura!

Ariadne Díaz se volvió el centro de atención en las redes sociales al compartir una serie de sensuales fotos en traje de baño sorprendiendo a sus seguidores.

La actriz Ariadne Díaz encendió las redes sociales con candentes fotos. / Foto: Redes sociales

¿A dónde se fue de vacaciones Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz y su esposo, el actor Marcus Ornellas, compartieron con sus seguidores algunos momentos de sus recientes vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco. A través de sus redes sociales, la pareja publicó diversas fotografías y videos que muestran parte de su estancia en el destino turístico del Pacífico mexicano.

Durante los últimos días, ambos dejaron ver parte de su descanso entre caminatas por la playa, recorridos por el malecón y momentos frente al mar. En varias de las imágenes también aparecen algunos de los platillos que probaron durante su visita, así como paisajes del lugar que formaron parte de su viaje.

Ariadne Díaz comparte fotos en bikini. / Redes sociales

¿Qué fotos publicó Ariadne Díaz que encendieron las redes sociales?

La actriz Ariadne Díaz compartió una serie de fotografías en traje de baño. A través de su cuenta de Instagram, compartió varias imágenes tomadas frente al mar, acompañadas de la frase “La mejor vista del mundo”, lo que de inmediato provocó reacciones entre sus seguidores.

En una de las postales, la actriz aparece de pie sobre una superficie pulida que refleja su silueta. Viste un bikini oscuro y posa frente a un barandal de cristal que permite ver el mar y el cielo nublado al fondo. La imagen destaca por el efecto espejo que se forma en el piso, donde se aprecia su reflejo completo mientras mantiene los brazos extendidos hacia los lados.

La publicación forma parte de una serie de fotografías que compartió durante su estancia en el destino turístico. En los comentarios, usuarios reaccionaron a las imágenes y al paisaje que acompaña la escena, entre ellos:



Maribel Guardia: “La mejor vista eres tú”

Altair Jarabo: “Bella”

Gloria Sierra: “Jesús del huerto”

Arleth Terán: “Ándale”

Collage de dos fotos tomadas por Marcus Ornellas a Ariadne Díaz. / Redes sociales

¿Quién es Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz es una actriz mexicana nacida el 16 de agosto de 1986. Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y comenzó su carrera en 2007 con la telenovela RBD: La familia. Su primer protagónico llegó en 2010 con Llena de amor, proyecto que marcó el inicio de una trayectoria constante en los melodramas de la televisión mexicana.

En los últimos años se ha consolidado como una de las protagonistas más reconocidas de la pantalla chica gracias a producciones como Muchachitas como tú, Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre, La mujer del Vendaval, El color de la pasión, La doble vida de Estela Carrillo, Vencer la ausencia, Vencer la culpa y Papás por conveniencia. Actualmente, vuelve a la televisión como “Aidé” en Papás por siempre, secuela que continúa en TelevisaUnivision, donde comparte créditos con José Ron.

En el ámbito personal, Ariadne Díaz mantiene una relación con el actor Marcus Ornellas, con quien tiene un hijo. La actriz pertenece al signo zodiacal Leo y cuenta con una amplia presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida profesional y proyectos en curso.

