Dulce María da la bienvenida a su segunda hija: ¡Confirma que ya nació con tierno VIDEO!

La cantante y actriz Dulce María reveló que ya nació su bebé, revelando además que se trata de una niña. A través de sus redes sociales, dio a conocer la llegada de su segunda hija, ¿qué dijo la exintegrante de la banda RBD? Te revelamos todos los detalles.

No te pierdas: Danielle Dithurbide interrumpe Despierta para anunciar embarazo de conductora, ¡muestra ultrasonido! VIDEO

El productor y director Paco Álvarez y su esposa, la cantante y actriz Dulce María, anunciaron el nacimiento de su segunda hija. / Foto: IG/pacoalvarezv

¿Cómo dio a conocer su embarazo Dulce María?

Dulce María dio a conocer en octubre pasado que estaba embarazada de su segunda hija, noticia que compartió durante una entrevista con una revista de circulación internacional. En ese espacio, habló sobre cómo recibió la noticia y el momento en el que su vida tomó un rumbo distinto al que tenía planeado.

“Este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar”, mencionó la actriz al referirse a esta etapa, la cual, según explicó, llegó de manera inesperada dentro de su trayectoria personal y profesional.

También detalló cómo comenzó a notar cambios físicos durante un viaje, lo que en un inicio atribuyó a otras causas. “Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida. Fue un proceso largo. Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva”, relató sobre los primeros indicios del embarazo.

Más adelante, recordó que los síntomas también se hicieron presentes durante una sesión de grabación, lo que la llevó a replantear sus planes. “Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo”, comentó, además de señalar que decidió hacer una pausa en algunos compromisos para enfocarse en esta etapa y en su familia.

No te pierdas: ¡Al igual que Christian Nodal! Otro cantante de regional mexicano acusado de ser un padre ausente

Dulce María confirmó su embarazo en octubre de 2025.

¿Cómo anunció Dulce María el nacimiento de su segunda hija?

Dulce María confirmó el nacimiento de su segunda hija a través de sus redes sociales, donde compartió un video con el que dio a conocer la noticia. La publicación mostró un momento familiar que fue difundido con sus seguidores tras la llegada de la bebé.

En el material, presentado en blanco y negro, se observan las manos de su esposo, Paco Álvarez, junto a las de la cantante y las de su hija mayor. A lo largo de la secuencia, las manos se entrelazan hasta dar paso a la imagen final, en la que aparece la pequeña mano de la recién nacida.

“Marzo/2026 Bienvenida, llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos”. Dulce María.

La cantante de temas como “Inevitable” y “Jaula de oro” agregó que ella y su familia están “infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos, bebita mágica”. El video fue acompañado por la reacción de sus seguidores, que celebraron la llegada de la segunda hija de la cantautora.

No te pierdas: ¿Matías Novoa y Michelle Renaud ya esperan a su tercer hijo? El actor dice “La vida te da sorpresas”

¡Así lo reveló! Dulce María presenta a su segunda hija con conmovedor video. / Redes sociales

¿Quién es Dulce María?

Dulce María es una cantante y actriz nacida el 6 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México. Inició su carrera desde la infancia en comerciales de televisión y más adelante formó parte de proyectos infantiles como Plaza sésamo, lo que marcó sus primeros pasos dentro de la industria del entretenimiento.

Con el paso del tiempo, alcanzó mayor proyección al integrarse a la telenovela Rebelde, donde interpretó a Roberta Pardo, y paralelamente formó parte del grupo musical RBD. Antes de esa etapa, también fue integrante del grupo Jeans y participó en producciones como Clase 406, consolidando su presencia en televisión.

Tras la separación de RBD, continuó su carrera como solista en la música con álbumes como Extranjera, Sin Fronteras y DM, además de mantenerse activa en televisión y cine con proyectos como Verano de amor, Mujeres asesinas y ¿Alguien ha visto a Lupita? Dulce María está casada con Paco Álvarez y tiene dos hijas.

No te pierdas: Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, anuncia que está embarazada: ¡Bebé en camino! VIDEO