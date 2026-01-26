Hija de Alejandro Fernández aclara salud de su papá tras hospitalización, ¿la cirugía fue mentira? Esto dijo

A principios de enero, Alejandro Fernández fue tendencia tras revelar que había sido hospitalizado para someterse a una operación por una apendicitis. En aquel entonces, el artista indicó que el procedimiento fue exitoso y estaba en vías de recuperación.

La polémica comenzó después de que el periodista Álex Kaffie reportara que, presuntamente, el cantante habría mentido sobre el motivo de su ingreso al nosocomio, lo que generó mucha especulación en redes sociales. Ahora, su hija, Camila Fernández, rompe el silencio sobre este tema ¿confirmó que todo fue mentira? Esto fue lo que dijo.

Camila Fernández / Redes sociales

Lee: Vicente Fernández Jr presume su radical cambio tras perder 17 kilos: “se parece a Alejandro Fernández”

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre su hospitalización de emergencia?

El pasado 10 de enero, Alejandro Fernández, el Potrillo, a través de Instagram, informó a sus seguidores que recientemente se sometió a una cirugía por una apendicitis, una complicación que sucede cuando se inflama el apéndice y que, en caso de no ser tratado a tiempo, puede provocar serios problemas médicos y hasta la muerte.

En aquel entonces, el hijo de Vicente Fernández le pidió a sus seguidores que se mantuvieran tranquilos, pues todo había salido muy bien. Agradeció el cariño del público y afirmó que se estaba recuperando.

“Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho”, manifestó en ese momento.

Poco después de esto, el comunicador Álex Kaffie sugirió que, efectivamente, el artista sí estuvo en el hospital, pero supuestamente no por una apendicitis. A raíz de esto, surgieron muchas teorías sobre la supuesta verdadera razón de la hospitalización de Fernández.

Muchos atribuyeron lo ocurrido al presunto problema con el alcohol que padece Alejandro. Internautas teorizaron que la celebridad se puso mal por su presunto consumo excesivo y por ello tuvo que ser llevada a la clínica.

Alejandro Fernández / Redes sociales

Te recomendamos: Alejandro Fernández tendría problemas de salud en 2026, predice el Psíquico de las estrellas

¿Qué dijo la hija de Alejandro Fernández sobre la salud de su papá?

Si bien Alejandro Fernández no se ha pronunciado ante las especulaciones, su hija, Camila Fernández, tuvo un encuentro reciente con la prensa, en el que aprovechó para hablar sin tapujos sobre el estado médico de su padre.

La también cantante dejó claro que Alejandro sí se sometió a una cirugía por una apendicitis y dio detalles sobre cómo la familia vivió estos momentos tan intensos. De acuerdo con su versión, el artista solo se salvó de que la afección empeorara gracias a que fue detectada a tiempo.

Pese a todo, sostuvo que estaba recuperándose muy bien, bromeando con que, mientras el resto de sus allegados se encuentran preocupados, el artista mantiene una postura relajada.

“Todos estamos más nerviosos que él. Él anda todo feliz, gracias a Dios lo hicieron 10 minutos antes de que le explotara el apéndice, entonces está bien. No le explotó, que es lo bueno. Súper bien, gracias a Dios” Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández

La joven señaló que, tras la operación, su padre contrajo gripa, pero reiteró que todo estaba bien y adelantó que pronto volverá a los escenarios con todo: “No pospuso nada, según yo. Sí le dieron, pero ya cumplió el reposo y está perfecto”, concluyó.

Camila Fernández revela el estado de salud de su papá Alejandro Fernández tras cirugía.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/mr6egxeZII — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 26, 2026

¿Quién Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández?

Camila Fernández Guinart, mejor conocida solo como Camila Fernández, es hija de Alejandro Fernández y nieta del fallecido Vicente Fernández. Tiene 28 años y, al igual que su padre y abuelo, se dedica a la música.

Debutó en 2014, cuando participó en una presentación junto a su padre en ‘Las Vegas’. Al año siguiente, firmó contrato con Universal Music y lanzó su primer sencillo, “Mío”. Aunque al principio se enfocó más en el género pop y R&B, con el tiempo decidió centrarse en el mariachi.

En los últimos años, se ha consolidado como una figura influyente en el regional mexicano. En cuanto a su vida personal, está casada con Francisco Barba desde 2021. Actualmente tiene una hija.

Mira: Alex Fernández aclara si su papá Alejandro Fernández estaba “pasado de copas” en su concierto ¡así reaccionó!