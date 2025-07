En Chespirito: Sin querer queriendo, ¿quién es ‘Quico’? Hija de Carlos Villagrán opina sobre la interpretación

El reciente estreno del séptimo episodio de la serie “Chespiritio: Sin querer queriendo”, disponible en HBO Max, ha reavivado el interés del público por los conflictos personales y profesionales que marcaron la historia de Roberto Gómez Bolaños y su entorno más cercano. Este nuevo capítulo se centra mucho en el personaje de ‘Quico’, por lo que la hija del comediante Carlos Villagrán, hizo algunos comentarios al respecto. ¿Inconforme con el resultado?

Florinda Meza protagonizó un momento incómodo en compañía de Gustavo Adolfo Infante. La actriz mexicana se negó a responder los señalamientos que el periodista le hizo en torno al supuesto romance que vivió con Carlos Villagrán (‘Quico’ en el ‘Chavo del 8') que presuntamente confirmó Edson Villagrán (hijo del actor) en una entrevista con Martha Figueroa. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Meza además de esquivar la pregunta, se mostró molesta y estalló contra Gustavo, momento que se viralizó en redes sociales.

¿Qué opina Sylvia Villagrán, hija de Carlos Villagrán de la representación de ‘Quico’ en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”?

Uno de los puntos más comentados de la serie es la interpretación de ‘Quico’, personaje emblemático de ‘El Chavo del 8', ahora encarnado por el actor Juan Lecanda. Su representación ha generado opiniones divididas, ya que en algunos momentos de la trama, Villagrán es mostrado como una figura conflictiva, e incluso como el “antagonista” en la narrativa de la serie.

A pesar de lo polémico del retrato, la hija del actor, Sylvia Villagrán, sorprendió en redes sociales al elogiar abiertamente el trabajo de Lecanda:

“Muchas felicidades, lo haces muy bien. Estudiaste a detalle a mi papá. Te felicito de corazón”, escribió. El joven actor no tardó en responder, agradeciendo el reconocimiento:

“Muchas gracias de corazón por tus palabras, mi querida Sylvia. Agradezco mucho que creas que me acerqué al personaje de ‘Quico’. Mándale un abrazo sincero a tu papá lleno de respeto y admiración”, publicó Lecanda en sus redes sociales.

¿De qué trata el capítulo 7 se la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”?

En esta entrega, se ahonda en la creciente tensión amorosa entre ‘Chespirito’ y Florinda Meza, mientras él atraviesa una crisis matrimonial con Graciela Fernández.

Paralelamente, se retrata el distanciamiento entre Carlos Villagrán y Gómez Bolaños, destacando el momento en que Villagrán decide abandonar el proyecto para buscar nuevas oportunidades en Venezuela, lo que genera fricciones y reclamos constantes.

Ante la percepción de que su personaje está siendo mostrado como el “villano” de la historia, Carlos Villagrán se pronunció de manera mesurada:

“Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como ‘Quico’. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse”, comentó .El actor añadió que confía en el criterio del público y deslindó cualquier responsabilidad sobre la interpretación de los hechos: “Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, sentenció.

¿El actor Carlos Villagrán y la actriz Florinda Meza tuvieron un romance?

La periodista Martha Figueroa reveló que Edson Villagrán, hijo del actor Carlos Villagrán, le confesó que Florinda Meza fue la principal razón detrás del divorcio de sus padres, Carlos y Silvia, cuando él era apenas un niño de unos seis años.

Según Figueroa, Edson le relató que Meza solía visitar con frecuencia su casa, y que su padre, en lugar de establecer límites, la acompañaba constantemente, lo que terminó por deteriorar irremediablemente el matrimonio. De acuerdo con su versión, la constante presencia de la actriz impactó negativamente la dinámica familiar.

Pero las declaraciones de Edson no se limitaron a su caso personal. También habría señalado que Florinda Meza jugó un papel en la separación de Rubén Aguirre, quien daba vida al “Profesor Jirafales”. Según Figueroa, Edson dijo que Aguirre también habría caído bajo el influjo de Meza, lo que generó conflictos con su esposa.

Con esto, el hijo de Villagrán sugiere que la actriz pudo haber sido un factor determinante en al menos tres rupturas dentro del elenco del ‘Chavo del 8', incluyendo la de Roberto Gómez Bolaños. Aunque Florinda Meza no ha emitido comentarios al respecto, el tema ha reavivado la controversia y los señalamientos en su contra en redes sociales.

