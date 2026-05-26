Malú Carreras responde a Paco de la O tras minimizar denuncia en su contra: ¡Explota contra el actor!

Malú Carreras respondió a las declaraciones realizadas por su expareja Paco de la O, luego de que el actor desestimó la denuncia por presunta violencia presentada en su contra por parte de la actriz.

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Paco de la O vuelve a la polémica tras la demanda presentada por Malu Carrera. / Foto: Redes sociales

¿De qué acusan a Paco de la O?

Paco de la O protagonizó una polémica, luego de que su exesposa Gaby Platas habló sobre las presuntas situaciones de violencia que, según relató, vivió durante el tiempo que estuvieron casados.

En una entrevista con Shanik Berman, la actriz aseguró que decidió profundizar en episodios que no había contado públicamente y que ocurrieron a lo largo de su relación de 10 años con el actor.

La integrante de Me caigo de risa aseguró que enfrentó distintos episodios de agresiones físicas y amenazas mientras estuvo con Paco de la O.

“Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó (...). Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales”, declaró la actriz al hablar sobre las experiencias que habría atravesado durante su matrimonio.

Las declaraciones de Gaby Platas surgieron después de que Malú Carreras, también expareja del actor, informó que tomó acciones legales contra una expareja por presunta violencia física y psicológica.

Tras ello, Platas expresó públicamente su apoyo a la actriz y señaló que también habría vivido amenazas y situaciones similares durante el tiempo que mantuvo una relación con Paco de la O.

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Malú Carreras pidió que el caso se resuelva legalmente y habló sobre las declaraciones de su expareja Paco de la O. / Redes sociales

¿Qué dijo Paco de la O sobre sus exparejas, Gaby Platas y Malú Carreras?

Paco de la O relató en entrevista con Transformalia con Raúl Rodríguez qué rompería el silencio porque hasta el momento no existe ninguna orden que se lo impida en los casos de Gaby Platas y Malú Carreras, por lo que pidió que comprueben las acusaciones en su contra.

“Voy a hablar porque mí no me ha llegado ni una orden de restricción; se acabó la fiesta, que comprueben”, dijo el actor.

Respecto a sus exparejas, aunque no dio nombres, sí mencionó que “una de ellas tiene trastorno obsesivo compulsivo, lo tiene, yo lo viví yo se lo quité y ayude a quitárselo. Una de ellas tiene problemas importantes de razonamiento”.

“Entonces, si vas a denunciar de esta manera, vámonos a los periciales fui a muchísimos análisis periciales y ellas nunca llegaron, todo (salió) bien”, reiteró el conductor.

Paco de la O se mantiene en medio de las polémicas mientras los procesos legales en su contra siguen en curso.

Además, en un video publicado en su cuenta de Instagram, confirmó que los audios filtrados sí son reales.

En esas grabaciones, difundidas recientemente por el periodista Javier Ceriani, se escucha al actor hablar sobre las acusaciones hechas por sus exparejas y advertir que respondería públicamente.

“La verdad es, 1, los audios que están circulando, son ciertos, a la ching... vamos a sincerarnos aquí, quieren información, pídanmela a mí. Esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi círculo íntimo, en personas en las que yo confié”, declaró.

En uno de ellos se escucha que dice que “Gaby no se la va a acabar. Con Gabriela voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular”

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Malu Carrera presentó denuncia contra Paco de la O por presunta violencia intrafamiliar. / Foto: Redes sociales

¿Qué respondió Malú Carreras a los comentarios de Paco de la O?

Malú Carreras volvió a pronunciarse sobre el proceso legal relacionado con Paco de la O y aseguró que continuará atendiendo el tema únicamente por las vías correspondientes.

La actriz señaló que, frente a las declaraciones recientes hechas por su expareja, mantiene su confianza en las instituciones encargadas de llevar el caso y reiteró que será ante las autoridades donde se determine cualquier situación relacionada con la denuncia.

“Él podrá decir lo que quiera, pero yo confío en las instituciones y en las autoridades, y creo que allá es donde debemos de hablar. No sé de qué está hablando. Si es algo en lo que ella opina, cree o piensa, más bien que todas esas cosas se declaren ante las autoridades, yo ni siquiera la conozco”, expresó Malú Carreras al ser cuestionada sobre las versiones que han surgido alrededor del caso.

La actriz también envió un mensaje de apoyo a Gaby Platas y habló sobre las medidas legales que considera necesarias dentro de este tipo de situaciones. Además, dejó claro que su prioridad continúa siendo la protección de su hijo en medio del proceso que enfrenta con Paco de la O.

“Gaby, mi respeto y admiración hacia ti, mucha fuerza y es momento de tomar aún más acciones legales. Que con mi hijo no se meta ni él ni nadie, es intocable. Sigo con la terapia individual y acudiendo a mi grupo de apoyo para víctimas de violencia”, puntualizó Malú Carreras mientras el proceso contra Paco de la O continúa.

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