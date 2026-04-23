¿Carmen Salinas estaría viva y Galilea Montijo la visitó? Videos hechos con IA desatan nueva polémica

¿Carmen Salinas sigue viva?, ¿se esconde en Rusia?, ¿Galilea Montijo se reunió con Carmen Salinas en secreto? En redes circulan nuevos videos hechos con inteligencia artificial que desatan teorías falsas. Todo es mentira, pero la polémica crece y aquí te contamos la verdad detrás de estos clips manipulados que están engañando a miles de usuarios.

No te pierdas: Carmen Salinas: Entre santos y rosarios… aparece un “bebé” en su casa en medio de polémica por rituales FOTOS

Carmen Salinas y Galilea Montijio

¿Carmen Salinas está viva? El primer video con IA que reavivó teorías falsas en redes

El nombre de Carmen Salinas, fallecida actriz y productora mexicana, volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que en redes sociales comenzara a circular un video creado con inteligencia artificial que asegura que “Carmelita” presuntamente sigue con vida. En el clip, totalmente falso, se observa a una mujer con el rostro de la actriz caminando por calles de Rusia mientras sostiene a un bebé en brazos.

El contenido fue presentado como una supuesta prueba de que Carmen Salinas presuntamente fingió su muerte y ahora se escondería fuera de México. Sin embargo, expertos y usuarios rápidamente detectaron múltiples inconsistencias en el material: gestos faciales poco naturales, desajustes entre el movimiento del cuerpo y el rostro, errores de iluminación y distorsiones evidentes al interactuar con otras personas y objetos.

Incluso se escucha la voz de una mujer que supuestamente graba el momento y dice textualmente: “¿No es la Carmelita ‘Salines’? La pinche bruja está viva, yo sabía que no estaba muerta, pinch* demonia, se esconde acá en Rusia”.

Estas frases, lejos de confirmar algo, evidencio que se trataba de Inteligencia Artificial.

No te pierdas: Saskia Niño de Rivera ¿podría perder su canal de YouTube tras demanda de la familia de Carmen Salinas? Abogado habla

Video falso creado con IA de Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Galilea Montijo aparece con Carmen Salinas? El segundo video que también es fake

Cuando parecía que la polémica no podía crecer más, un segundo video con IA volvió a embarrar no solo a Carmen Salinas sino también a Galilea Montijo. En este nuevo clip, también manipulado digitalmente, se muestra a una mujer con el rostro de Carmen Salinas sentada en una cafetería en Rusia, supuestamente acompañada por la conductora de Hoy.

En las imágenes, la presunta Carmen Salinas viste una túnica café y se encuentra sentada frente a Galilea Montijo, quien aparece viendo hacia la ventana del restaurante.

Nada de esto es real. El clip fue creado con herramientas de inteligencia artificial y presenta los mismos errores técnicos que el primero: movimientos poco naturales, sincronización deficiente y rasgos faciales alterados. Aun así, miles de usuarios compartieron el contenido solo por morbo.

Cabe recordar que Carmen Salinas murió en diciembre de 2021 a los 82 años, luego de sufrir un derrame cerebral. Sus restos descansan en el Panteón Español.

No te pierdas: ¿Demandarán a Saskia Niño de Rivera y a Beto? Hija de Carmen Salinas va con todo por acusaciones de rituales

¿Por qué los videos falsos de Carmen Salinas con IA se relacionan con las acusaciones del pódcast “Penitencia” de Saskia Niño de Rivera?

La difusión de estos videos hechos con IA ocurre en medio de una polémica previa que ya había manchado el nombre de Carmen Salinas. Todo comenzó tras la viralización de un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, donde fue entrevistado un interno identificado como “Beto”.

Durante el episodio, el hombre privado de la libertad relató que convivió con personas del medio artístico y mencionó directamente a la actriz: “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”.

Más adelante, el interno lanzó un señalamiento que generó indignación y debate en redes sociales:

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”. Beto

Tras la difusión de estas declaraciones, surgió una fuerte división entre quienes defendían la trayectoria e imagen de la actriz y quienes comenzaron a replicar acusaciones sin pruebas. La familia de Carmen Salinas desmintió categóricamente estas versiones, calificándolas como falsas y ofensivas.