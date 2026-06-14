Christian Nodal besa a una fan en pleno concierto y las redes no perdonan: “¡Ni las abuelitas se salvan!”

La noche apuntaba a ser otro éxito rotundo para Christian Nodal en Monterrey, luego de la reciente controversia por su intento de registrar el nombre “Forajido”, frenado por un conflicto legal con una reconocida agrupación, el cantante llegó a la Arena Monterrey dispuesto a reencontrarse con sus fans y sumar otro sold out a su gira Pa’l Cora Tour.

Sin embargo, más allá de la música y los éxitos que interpretó durante el concierto, fue un inesperado momento con una fan el que terminó robándose los reflectores. Lo que comenzó como una sencilla fotografía se convirtió en un beso accidental que tomó por sorpresa tanto al artista como a la admirador. ¡Y sí, muchos no tardaron en mencionar a Ángela Aguilar!

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Nodal / Mezcalent

¿Qué pasó en el concierto de Christian Nodal en Monterrey 2026?

El concierto de Christian Nodal en Monterrey fue todo lo que sus seguidores esperaban: lleno total, euforia y una conexión evidente con el público regio. Desde las 22:05 horas, informan, arrancó el show con “No te contaron mal”, la Arena Monterrey vibró con miles de fans coreando cada palabra.

El éxito del Pa’l Cora Tour en Monterrey no es casualidad. A pesar de haberse presentado hace poco en la ciudad, Nodal volvió a repetir sold out, confirmando su poder de convocatoria. Durante la velada interpretó clásicos como “El amigo”, “La mitad” y “Botella tras botella”, consolidando su repertorio como uno de los más fuertes del regional mexicano actual.

Además de su música, el cantante regaló un momento sincero al público regiomontano, destacando la exigencia y energía de la ciudad:

“Monterrey es un público que me pone nervioso porque hay algo que nos distingue a los sonorenses y a mi raza regia, que somos bien batallosos y queremos el show más chingón posible, y de todo corazón espero que lo esté haciendo bien”. Nodal

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Nodal / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo fue el beso de Christian Nodal con una fan que se volvió viral?

El momento más comentado del concierto no ocurrió sobre el escenario, sino cuando Christian Nodal bajó a convivir con sus fans. Como es costumbre, el intérprete de regional mexicano se acercó para tomarse fotos y saludar, pero en ese intercambio ocurrió algo inesperado.

Mientras se tomaba una fotografía con una mujer de la tercera edad, Nodal intentó darle un beso en la mejilla; sin embargo, la fan se volteó al mismo tiempo ¡y ambos terminaron dándose un beso accidental en los labios!

La reacción fue inmediata: el cantante soltó una carcajada y la señora se mostró nerviosa. El instante quedó grabado y, en cuestión de minutos, ya circulaba en redes sociales convirtiéndose en viral.

El beso de Nodal con una fan en Monterrey generó sorpresa, pero también risas entre los asistentes, quienes tomaron el momento con humor. Sin embargo, en Internet el tema tomó otro giro.

“Jajajajaja si está con Angela porque con ellas no jajajajaja”

“Hay nodal si no te conocieramos”

“Una más a la lista de Nodal”

“Este no perdona ni a las abuelitas”

“Su sugar mommy!!”

“Qué bueno que Nodal besa a sus fans. Angelita está agradecida con tantas que lo quieren”

“No se salvan ni abuelitas esos labios irán donde Angela”

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Así fue el beso de Nodal con su fan:

😱💋 ¡Que no lo vea Ángela Aguilar! Christian Nodal protagonizó un divertido momento durante uno de sus conciertos cuando una fan se acercó para pedirle una foto. 📸✨



Lo que nadie esperaba es que, en medio de la emoción, el cantante terminara dándole un beso a la admiradora,… pic.twitter.com/fc78CquXmr — @TVNotasmx (@TVNotasmx) June 14, 2026

¿Ángela Aguilar respondió al beso de Christian Nodal con una fan?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido ninguna declaración sobre el video viral de Christian Nodal y la fan de Monterrey. El cantante tampoco ha comentado públicamente el incidente que tanto ruido generó en plataformas digitales.

Sin embargo, el video de Christian Nodal besando a una fan sigue acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la presentación.