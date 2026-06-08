Roger González responde contundente a críticas tras declararse demisexual: “Pensé que era lo más común”

Roger González tras vivir momentos de terror por el ataque de un animal en una playa, vuelve a dar de qué hablar.

Durante años, Roger González se ha mantenido como uno de los conductores más queridos, y también más reservados, del espectáculo mexicano. Sin embargo, una reciente confesión personal terminó por colocarlo, una vez más, en el centro de la conversación.

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¿Qué dijo Roger González sobre su demisexualidad en el podcast Enkamados?

Todo ocurrió después de que el exconductor de Disney Channel México Roger González participó en el pódcast Enkamados, donde habló abiertamente sobre sus relaciones sentimentales, la forma en que vive la intimidad y el motivo por el que no puede involucrarse físicamente con alguien sin antes crear una conexión emocional.

Lejos de hablar de fechas o reglas específicas, Roger explicó que para él todo depende de la conexión emocional que logre construir con la otra persona. Fue entonces cuando descubrió que existe un término que describe exactamente cómo vive sus relaciones.

“Tiene que ver con la química. Yo soy eso (Demisexual). Tiene que haber una conexión, puede ser segunda cita, tercer cita, no más, no aguanto un mes”. Roger González

Más adelante profundizó en el tema y explicó que no se siente cómodo teniendo encuentros casuales o relaciones impulsivas.

Roger González “No, en la primera cita no. En la segunda tampoco. (...) De verdad no tiene que ver con los días, tiene que ver con la química. Hasta que sabes que ya tienes esa conexión”.

Incluso admitió que desconocía el término hasta ese momento: “Eso tiene nombre, ¿no? La gente que solamente tiene relaciones nada más cuando se siente atraída sentimentalmente. Creo que tengo eso. (...) Demisexual, yo soy, Yo tengo eso. Yo soy eso que dices, yo soy demisexual. No lo sabía”.

Las declaraciones llamaron la atención porque el conductor rara vez habla públicamente sobre su vida privada o sus preferencias sentimentales.

Roger González, tras ser relacionado con famoso cantante, revela ¿que es demisexual? / YT: enKamados y redes sociales

¿Qué significa ser demisexual y por qué generó tanto interés la confesión de Roger González?

La demisexualidad es una orientación dentro del espectro de la sexualidad que se caracteriza porque la atracción sexual aparece únicamente después de desarrollar un vínculo emocional significativo con otra persona.

Especialistas explican que las personas demisexuales no suelen experimentar atracción física inmediata ni sentirse atraídas “a primera vista”. En cambio, necesitan construir confianza, cercanía emocional y un lazo afectivo antes de que pueda surgir el deseo sexual.

Esto no significa que toda conexión emocional termine necesariamente en atracción física. Más bien, la conexión afectiva funciona como un requisito previo para que dicha atracción pueda aparecer.

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¿Cómo reaccionó Roger González tras la polémica por declararse demisexual y hacerse tendencia?

La confesión de Roger González como demisexual no pasó desapercibida y en cuestión de horas su nombre se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir qué significa ser demisexual y cómo impacta en su vida amorosa.

En medio del ruido mediático, el conductor mexicano y exfigura de Venga la alegría decidió reaccionar directamente a la polémica. Lejos de engancharse con las críticas o comentarios, Roger González utilizó sus historias de Instagram para responder con total naturalidad y hasta con un toque de humor.

“La cantidad de notas que salieron a raíz de esto me sorprende. Pensé que era lo más común y al parecer no”. Roger González

Su respuesta, lejos de apagar la conversación, terminó por reforzar el interés en torno a Roger González demisexual, consolidándolo como uno de los temas más comentados del momento.

¿Roger González tiene novio? Los rumores que siguen rodeando su vida amorosa

La vida sentimental de Roger González ha despertado curiosidad desde hace varios años. A pesar de mantener gran parte de su intimidad fuera de los reflectores, el conductor ha sido relacionado sentimentalmente con diversas figuras del entretenimiento.

En distintas ocasiones han surgido especulaciones que lo vinculan con personalidades como Jorge Anzaldo, Ismael Zhu “El Chino” y Joaquín Bondoni, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada por el conductor.

Recientemente una fuente a TVNotas aseguró que Roger estaría atravesando un momento especial junto al cantante Edu Becerril.

“No hemos dejado de verlo con el cantante Edu Becerril. Y no tienes idea, no se despegan para nada. A Roger le brilla la mirada cuando está con él”. Fuente a TVNotas

Hasta ahora no existe confirmación pública sobre un noviazgo o una relación formal entre ambos, por lo que todo permanece en el terreno de las especulaciones.



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