A Lety Calderón le parte el corazón que su hijo Luciano sufra, ¡pide encontrar el amor!: “nadie se fija en mí”

Lety Calderón (57 años) es una mujer excepcional. Le ha dado apoyo incondicional a su hijo Luciano, de 21 años, quien tiene síndrome de Down, y se ha dedicado a enseñarle todo lo necesario para que sea independiente.

Lety Calderon es criticada por llevar a su hijo Luciano a un table dance / Captura de pantalla de IG: @letycalderon79

¿Qué dijo Lety Calderón sobre la vida sentimental de Luciano, su hijo?

El joven Luciano, hijo de Lety Calderón, ha aprendido a realizar diversas actividades por sí mismo, como lavar su ropa y cocinar, aunque todavía enfrenta algunas dificultades. A la actriz le preocupa profundamente y le duele tocar el tema sentimental con él, especialmente la posibilidad de que tenga pareja.

“Evidentemente, por su situación es mucho más difícil. Ve que su hermano tiene novia y todos los días me dice: ‘Mamá, rezo para que me llegue el amor y pueda dar mi primer beso. ¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué nadie me quiere?’. Esas preguntas son muy difíciles de contestar y de sobrellevar. Lo único que le digo es: ‘Ya llegará una chica que te sepa valorar. La que esté contigo será muy afortunada’”. Lety Calderón

Para ella, este tema resulta especialmente complicado, aunque comprende que forma parte natural del crecimiento y del desarrollo emocional de su hijo. “Hay cosas que no están en mis manos. No puedo solucionarlo todo. Solo le digo: ‘Mi amor, he tenido 4 hombres en mi vida, con uno me casé y con el otro tuve hijos. No pasa nada. Cuando no podía embarazarme, decía: ¿Cuándo me va a llegar?, y me llegaron los mejores hijos del mundo, y a ti te va a pasar igual. Lo más seguro es que te va a llegar la mejor chica’”.

Hijo de Lety Calderón / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué dice Lety Calderón sobre la independencia de Luciano, su hijo?

Lety Calderón considera que Luciano es un joven maravilloso. Por ello, espera que pronto encuentre a alguien que sepa valorarlo y apreciarlo como merece, ya que es un hombre lleno de cualidades y con un enorme corazón. “No porque sea mi hijo, pero es un gran chico. A pesar de su condición, tiene educación y valores, las ganas de salir adelante, de trabajar, de amar a una persona. Sabe ser fiel. Tiene su propio departamento. La persona que esté con él se sacará la lotería”.

La actriz confía en que, en algún momento, Luciano aprenderá a vivir solo. Aunque está trabajando constantemente para que ese día llegue, reconoce que aún le resulta difícil manejar sus emociones, ya que se pone muy nerviosa incluso cuando su hijo sale de viaje con amistades.

“Hace unos días se fue con un amigo a Cuernavaca y todo el tiempo andaba yo con los nervios de saber si ya me había hablado de que llegó bien, de cómo le fue, de que si ya salieron. Estuve con el Jesús en la boca. Se fue con una familia que conocemos desde hace muchísimo. Llegué a mi casa y Carlo se fue con la novia, así que estuve la tarde del sábado sola. Me tengo que acostumbrar a esos nervios. Sé que tengo que trabajarlo, porque quiero que ellos vuelen el día de mañana”.

Leticia Calderón / Instagram: @miamorsintiempo

Ha hecho todo lo posible para que su hijo aprenda lo necesario para lograr su independencia. Sin embargo, reconoce que aún existen actividades sencillas que a Luciano le cuesta realizar por sí solo.

“Pese a su condición, tiene su departamento, su dinero y su educación, pero aún hay cosas muy sencillas que le siguen costando trabajo, como amarrarse las agujetas. Por más que le hacemos las orejitas, le cuesta la coordinación. No puede comprarse zapatos de agujeta. Por eso, le busco zapatos más cómodos. Abrir el huevo ya lo logra, pero le costó mucho. Hay algunas cosas que ni yo sé cómo explicarle. El tema de la estufa también es algo muy delicado, por los que intento que haga cosas que no la involucren”. Lety Calderón

En un futuro, le gustaría compartir su experiencia y brindar consejos sobre lo que significa ser mamá de un hijo con las mismas condiciones que Luciano, en algún programa o por medio de las redes sociales. Considera que sería una manera de apoyar y orientar a otras madres que atraviesan situaciones similares. “Igual y el día de mañana me gustaría compartir cosas de mamá. Ser mamá es saber muchas cosas, como coser o zurcir. Sé hacer trajes como modista, etc. No nací con la tecnología. No le entiendo muy bien a las redes y no tengo tiempo. Por eso, solo comparto cosas en Instagram”.

Hijos de Lety Calderón / Francisco Mancera y Redes sociales

¿Qué comunidades para personas con síndrome de down existen?

Hay comunidades para personas con síndrome de down, donde se les apoya para que tengan una vida habitual:



En México existen muchas asociaciones que comparten sus servicios, eventos y más actividades para que quienes tienen esta condición puedan interactuar con otras personas y mejores su calidad de vida.

Por ejemplo, Comunidad Down está dentro del portal E-mexico.gob.mx, y tiene el objetivo de establecer una comunicación activa y un intercambio transdisciplinario de las temáticas, avances y eventos de interés relacionados con las personas y las organizaciones que trabajan con Síndrome de Down.

E-México es la primera red satelital del gobierno mexicano dedicada a proporcionar a comunidades específicas de diversos sectores de la población, información, consejos, actividades, innovaciones y un abanico de opciones para vincularse con instancias y organizaciones que atienden o resuelven las problemáticas que atañen a la sociedad.

Algunas asociaciones en México apoyan para su integración con otras personas con esta condición, como son: Integración Down I.A.P., Fundación CTDUCA Atención Integral de Personas Down, I.A.P., Fundación Futuro 21, entre otras.

En estas asociaciones brindan programas para que las personas con esta condición se conecten con sus pares.

Tienen talleres de habilidades sociales, casas ocupacionales, deportes y actividades recreativas, cooperativas laborales y asesoría a familias.

Leticia Calderón y su hijo Luciano / Captura de pantalla

¿Quién es Lety Calderón?

Lety Calderón:



Debutó como actriz en 1983 en la telenovela Amalia Batista. La hemos visto en más de 30 melodramas, como Principessa, Monte Calvario, La indomable, Valeria y Maximiliano, Lazos de amor, Esmeralda, Amar sin ley y Mi amor sin tiempo, por mencionar algunos.

Ha participado en los programas: La hora marcada, Mujer, casos de la vida real, Plaza Sésamo, Mujeres asesinas y Madre de alquiler.

Ha estado en las obras: La familia real, Los árboles mueren de pie, 12 mujeres en pugna y Divinas.

