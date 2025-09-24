Conductor de Ventaneando olvida que está en vivo y Pati Chapoy lo exhibe: “Estás comiendo camote”

En la televisión en vivo todo puede pasar y prueba de ello es lo ocurrido en Ventaneando, donde uno de los conductores olvidó que estaba al aire y cometió un error que hizo reír a todos, especialmente a Pati Chapoy, quien no dudó en exhibirlo con una frase que ya se volvió viral. El protagonista de esta divertida escena fue Ricardo Manjarrez, quien además de ser conductor es reportero del programa de espectáculos

Pati Chapoy reaccionó con humor al error de su compañero en Ventaneando: “Estás comiendo camote”, dijo en plena transmisión.

¿Qué pasó con Ricardo Manjarrez en plena transmisión de Ventaneando?

El error ocurrió cuando el elenco del programa de espectáculos discutía lo más reciente en la vida de los famosos. Ricardo Manjarrez, conductor de ‘Ventaneando’, tenía que dar paso a una nota relacionada con Itatí Cantoral, pero al parecer perdió la concentración y dejó un momento de silencio incómodo frente a las cámaras. Pati Chapoy, con su estilo característico, lo interrumpió para recordarle que estaban en vivo y lo hizo con humor.

“Estás comiendo camote”, le dijo la periodista, generando carcajadas entre los presentes.

Aunque en un principio Manjarrez parecía confundido, rápidamente retomó el hilo de la conversación y presentó la información que le correspondía. Lo que podría haber sido un error bochornoso terminó convirtiéndose en un momento ligero y viral que reforzó la fama del programa por sus ocurrencias al aire.

¿Cómo reaccionaron Pati Chapoy y las conductoras de Ventaneando al error de Ricardo Manjarrez en vivo?

El momento fue tan natural que las demás conductoras no pudieron contener la risa. Mientras Ricardo Manjarrez intentaba recomponerse, sus compañeras de Ventaneando aprovecharon la situación para bromear, generando un ambiente más relajado en la mesa de conducción. La escena no tardó en convertirse en tendencia en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Los seguidores del programa comenzaron a comentar que esta clase de errores son “la esencia de la televisión en vivo”, destacando la reacción de Pati Chapoy como la cereza del pastel. Algunos fans incluso aplaudieron el profesionalismo del conductor al retomar el guion sin perder la compostura, aunque también hubo quienes lo criticaron por su distracción.

Así fue el bochornoso momento:

¿Quién es Ricardo Manjarrez, el conductor de Ventaneando que se volvió viral por su error en vivo?

Ricardo Manjarrez es un periodista y conductor mexicano que forma parte del equipo de Ventaneando, el icónico programa de espectáculos de TV Azteca. Inició su carrera en el programa en 2008, poco después de graduarse como Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Desde entonces, ha destacado como reportero cubriendo eventos internacionales como los Latin Grammy y el Festival de Viña del Mar, entrevistando a celebridades como Tom Cruise, Jennifer López, Kim Kardashian y Demi Lovato. Su estilo es cercano, espontáneo y con buen sentido del humor, lo que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos del programa.