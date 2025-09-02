¿Despiden a conductor de Ventaneando? Anuncian a nuevo integrante y crea rumores ¿Reemplazo de Daniel Bisogno?

A seis meses de la muerte de Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, el programa de espectáculos dio la bienvenida a un nuevo presentador a su filas. La noticia causó revuelo en las redes sociales, dado que se desataron especulaciones sobre si sería el sustituto del ‘Muñeco’ o bien remplazará a un presentador de base. ¿Hubo despidos en ‘Ventaneando’?

Tras la muerte de Daniel Bisogno se especuló sobre la posibilidad de que otro conductor ocupara su lugar en ‘Ventaneando’. Sin embargo, la misma Pati Chapoy dejó claro que no habría quien pudiera reemplazar al ‘Muñeco’ como integrante del programa de espectáculos. Ahora, la presentación de un nuevo conductor avivó los rumores. ¿Es su sustituto?

Se especuló sobre el posible reemplazco de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’ tras su muerte. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el reemplazo de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’?

A unas semanas del deceso de Daniel Bisogno, Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando’, rompió el silencio y reveló a la prensa quién sería el posible reemplazo del ‘Muñeco’ en el programa de espectáculos, luego de que se especulara que Alex Bisogno, hermano del ‘Muñe’, supuestamente, ocupararía su lugar en dicho proyecto.

Ante estos rumores, Pati Chapoy fue contundente y respondió:

“Daniel es insustituible. No va a haber contratación de nadie. Estamos completos”. Pati Chapoy

También negó de forma categórica que Alex Bisogno, hermano del conductor fallecido, fuera a sumarse al equipo, como se había especulado.

Pati Chapoy dejó claro que no habría reemplazo para Daniel Bisogno en Ventaneando. / Instagram

¿Quién es el nuevo conductor de ‘Ventaneando’?

Desde entonces, las posibilidades de reemplazar a Daniel Bisogno en ‘Ventaenando’ eran nulas. Sin embargo, la tarde del pasado lunes 1 de septiembre, las presentadoras del programa de espectáculos sorprendieron a la audiencia con la noticia de la llegada de un nuevo conductor.

A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘Ventaneando’, publicaron un video en el que Mónica Castañeda, Linet Puente, y Rosario Murrieta le dieron la bienvenida a Roberto Hernández Gallardo como nuevo conductor del programa de espectáculos. En el clip, las periodistas le desearon todo el éxito a su ahora compañero.

Roberto Hernández Gallardo será nuevo conductor de ‘Ventaneando’. / IG: @ventaneandouno / @robertohega

“Hoy tenemos a un nuevo integrante de ‘Ventaneando’ y lo tenemos aquí con nosotros”, dijo Linet Puente.

Ante esta bienvenida, Roberto dijo estar muy agradecido por la oportunidad de ser parte del programa liderado por Pati Chapoy, ahora como conductor.

“Aquí me adoptaron… Y estoy muy agradecido, agradecido de representar al equipo honorable de reporteros de ‘Ventaneando’, hoy llevándoles información… Estoy rodeado de estas, que las considero desde hoy, mis madrinas” Roberto Hernández Gallardo

Roberto Hernández Gallardo fue presentado como nuevo conductor por Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Linet Puente en Ventaneando. / IG: @ventaneandouno / @robertohega

¿Hubo despidos en ‘Ventaneando’ previo a la llegada del conductor Roberto Hernández Gallardo al programa?

Aunque la mayoría del público consideró que Roberto Hernández sería el reemplazo de Daniel Bisogno en el programa de espectáculos, hubo quienes especularon que también habría una posibilidad de que, supuestamente, habrían despedido a Ricardo Manjarrez, presentador y reportero de ‘Ventaneando’. Esto por a la ausencia del comunicador en las recientes transmisiones.

Sin embargo, la misma cuenta de Instagram de ‘Ventaneando’ explicó que Roberto Hernández ocuparía el lugar de Ricardo por unos días. Aunque no especificaron el tiempo en que se quedaría el regiomontano como conductor de ‘Ventaneando’.

"@rickymanjarrez le encargó su lugar en #Ventaneando a @robertohega y nuestras conductoras le dieron su patadita de la buena suerte”, se lee en la publicación.

Además, no revelaron por qué de la ausencia de Manjarrez, pero todo indica que se habría ido de vacaciones, dado que presumió una gran postal de Alaska en su cuenta oficial de Instagram.

Así lo publicó Ricardo Manjarrez:

Ricardo Manjarrez se mostró ausente de ‘Ventaneando’ y presume sus vacaciones en Alaska. / IG

¿Quién es Roberto Hernández Gallardo, nuevo conductor de ‘Ventaneando’?

Roberto Hernández Gallardo es un periodista originario de Monterrey (Nuevo León), actualmente radicado en la Ciudad de México. Se ha consolidado como un reportero versátil y valioso dentro del equipo de ‘Ventaneando’, programa de espectáculos.

En sus redes sociales (como ‘X’ e Instagram), se describe como “un regio en CDMX” y se refiere a sí mismo como reportero “todoterreno” para Azteca, quien ha sido parte integral del equipo de ‘Ventaneando’.

Anteriormente, el ahora conductor de ‘Ventaneando’, Roberto Hernández Gallardo, laboró en medios como Info 7 de Monterrey y Azteca Noticias antes de integrarse al programa de espectáculos .