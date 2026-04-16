Anuncian en Hoy la repentina muerte del padre del Chef Mariano Sandoval; así lo despiden: “Irreparable pérdida”

La mañana de este jueves 16 de abril se confirmó la muerte del padre del Chef Mariano Sandoval, colaborador de Hoy. La noticia llegó vía redes sociales y rápidamente cientos de comentarios se hicieron presentes. Te contamos los detalles.

Muere diseñador de moda y excolaborador de Hoy / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte del padre del Chef Mariano Sandoval?

En redes sociales se confirmó la muerte del padre de Mariano Sandoval, don Mariano Sandoval. El reconocido chef, quien ha sido parte de Hoy desde hace varios años, también se despidió con un desgarrador mensaje.

La cuenta oficial del matutino escribió lo siguiente: “ Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D. ”, se lee en la publicación.

Por su parte, el propio Chef Sandoval también aprovechó las plataformas digitales para rendir homenaje a su fallecido padre:

Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México. Mariano Sandoval vía redes sociales

La despedida fue acompañada por comentarios de fans y seguidores de Mariano.

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¿De qué murió el padre del Chef Mariano Sandoval?

En las publicaciones que despiden a don Mariano, padre del Chef Mariano Sandoval, no mencionan las causas de su fallecimiento, por lo que ahora solo existen especulaciones en torno al suceso.

Diversas celebridades han compartido sus condolencias al Chef Mariano, algunas de ellas, sus excompañeras:



Tania Rincón: “ Don Mariano ‘Papá Bandita’ siempre en nuestro corazón ”,

”, Kristal Silva: “ Querido Mariano, siento mucho tu pérdida. Te abrazo a ti y a tu familia con mucho amor ” y,

” y, Sergio Sepúlveda: “ Te abrazo querido Chef ”

El mensaje del Chef Mariano terminó agradeciendo a su padre por todo: “ Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere. ”

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Chef Mariano Sandoval despide a su padre / IG: chefmarianos

¿Quién es el Chef Mariano y cuál es su trayectoria?

El chef Mariano Sandoval es uno de los rostros más reconocidos de la gastronomía en México, no solo por su trabajo en televisión, si no también como promotor de la cocina casera.

Su salto a la fama ocurrió gracias a su participación en dos de los programas matutinos más importantes de nuestro país: Hoy y Venga la alegría.

Además de su presencia en televisión, Mariano Sandoval ha desarrollado una carrera como empresario gastronómico. Ha participado en la creación y operación de distintos restaurantes.

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