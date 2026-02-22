Aldo Guerra revela que su escena en ‘Siete veces adiós, él y él’ es su propia historia al salir del clóset

El actor Aldo Guerra, uno de los talentos mexicanos que más ruido ha hecho recientemente en teatro, rompió en llanto al reconocer que un monólogo de Siete veces adiós sobre salir del clóset es prácticamente un espejo de su propia historia. Con la voz quebrada, Aldo confesó que el texto que interpreta en escena narra palabra por palabra la forma en que él enfrentó su salida del clóset a los 16 años, un episodio íntimo que todavía le remueve fibras sensibles.

La sorpresa no solo vino por la exactitud del monólogo, sino por lo que revivió al decirlo delante del público y recordar la reacción de su papá, el gran actor Rogelio Guerra, un momento que marcó su vida y que hoy vuelve a tocarlo con fuerza desde el escenario.

Mira: ¿Integrante de ‘Hoy’ abandona el programa tras accidente de su mamá? “Cayó de las escaleras y se fracturó”

Aldo Guerra en Smiley / Alejandro Isunza

¿Por qué Aldo Guerra rompió en llanto? El monólogo que lo hizo revivir su salida del clóset

El propio Aldo Guerra explicó que todo comenzó desde el primer acercamiento al libreto. Lo que leyó no le resultó familiar… le resultó inquietantemente idéntico.

Aldo Guerra “Esta versión en particular, hay un momento donde los personajes empiezan a decir los monólogos sobre cómo fue su salida del clóset, cómo fue crecer siendo gays en este mundo. Y el monólogo de mi personaje literalmente cuenta cómo salió del clóset con sus papás, y es exactamente como fue mi salida con los míos. Exactamente igual, texto por texto”.

La sorpresa fue inmediata, casi perturbadora: “Fue así de: ‘¡Guau! ¡Fue fuertísimo!’. O sea, yo dije: ‘¿Me espiaron? ¿Alguien se metió a ver mi vida? Me copiaron’”.

Más allá de la actuación, Aldo dejó claro que la experiencia es emocionalmente devastadora.

“Entonces, cuando un texto te resuena tanto… no, hombre, no paro de llorar”. Aldo Guerra

Lee: Aldo Guerra interpreta a ¡10 personajes en obra de teatro!: ‘Asesinato para dos’

¿Qué es ‘Siete veces adiós, él y él’ y por qué la obra marcó emocionalmente a Aldo Guerra?

La obra Siete veces adiós ya era conocida por su carga emocional, pero su versión ‘Él y él’ ha generado conversación por llevar la historia hacia una relación entre dos hombres, abordando conflictos sentimentales, rupturas y temas de identidad.

En este montaje, los monólogos juegan un papel clave. Son momentos donde los personajes rompen la narrativa para hablar desde la vulnerabilidad más cruda.

Y fue precisamente ahí donde Aldo Guerra se encontró consigo mismo. Además, su madre estaba entre el público.

“Y la primera vez que lo dije ya en escena, sabiendo que mi mamá estaba en el público, fue así de: ‘¡WUAU!’. Súper fuerte”. Aldo Guerra

Mira: Aldo Guerra presume a su nuevo novio

¡Rompió en llanto! 🥲🎭 Aldo Guerra reveló que el monólogo que interpreta sobre salir del clóset es exactamente igual a lo que él vivió con sus padres a los 16 años. 🏳️‍🌈 Texto por texto, palabra por palabra. pic.twitter.com/YlgR81DIpF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 18, 2026

¿Qué pasó cuando Aldo Guerra salió del clóset? La reacción de su papá que hoy revive en teatro

El relato del actor toma todavía más peso cuando recuerda lo que ocurrió fuera del escenario. Aldo explicó que tenía apenas 16 años cuando decidió hablar con sus padres.

“Claro. Pues yo estaba muy chiquillo, tenía 16 cuando decidí hablar con ellos. Y tal cual, el monólogo se los dije”. Aldo Guerra

La reacción de su padre fue tan directa como inesperada: “Mi papá me dijo: ‘Yo ya me lo sospechaba’. Él dijo: ‘Este trae aquí una desgracia’”.

Pero lo que vino después cambió completamente el tono del momento: “Y luego me dijo: ‘La verdad, estoy muy orgulloso de ti, de que tan chiquito sepas lo que quieres’”.

Las palabras provinieron de Rogelio Guerra, figura emblemática de la televisión mexicana.

“Eso fue lo que me dijo don Rogelio Guerra con 70 y tantos años”. Aldo Guerra

Rogelio Guerra y su hijo el también actor Aldo Guerra. / Instagram: @aldoguerra92/ @maribelita62

¿Quién es Aldo Guerra?

Aldo Stefano Guerra Robles nació el 5 de junio de 1992 en Monterrey, Nuevo León, y es un actor mexicano que comenzó su carrera en el doblaje y más tarde migró con éxito a la televisión. Es hijo del reconocido actor Rogelio Guerra, figura emblemática de las telenovelas, y de la actriz Maribel Robles, por lo que creció rodeado de arte y escenarios. Además, es hermano del también actor Carlo Guerra, con quien comparte no solo la pasión por la actuación, sino también una presencia activa dentro del medio.

Aldo debutó en televisión en 2013 con Gossip Girl Acapulco, interpretando a Mauricio Burgaleta. Su gran salto llegó con Amores con trampa (2015), donde dio vida a Alberto “Beto” Carmona, papel que le valió un Premio Bravo a Revelación Masculina. Luego sumó personajes en producciones como:



Como dice el dicho

Mi adorable maldición (2017)

Tenías que ser tú (2018) y, más recientemente,

y, más recientemente, Monteverde (2025) y

y Fugitivas, en busca de la libertad (2024).

Además, trabajó en doblaje en proyectos como Es tan Raven y Más barato por docena 2.

En años recientes, Aldo ha buscado consolidar una carrera más independiente de la sombra de su famoso padre. En 2025 destacó en teatro con la obra “Asesinato para dos”, donde interpreta 11 personajes, un reto que él mismo describe como transformador y profundamente demandante en su desarrollo artístico. También ha participado en proyectos de televisión y continúa explorando el canto y la música. En lo