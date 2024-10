Aldo Guerra interpreta a ¡10 personajes en obra de teatro!: ‘Asesinato para dos’

En el teatro Milán actualmente todos los miércoles a las 8:45 de la noche se presenta la obra ‘Asesinato para dos’, protagonizada por Aldo Guerra, Silvestre Villarruel, Humberto Mont e Iker Madrid, quienes alternan funciones.

Este proyecto se lo ofrecieron a Aldo hace tres años

Aldo Guerra nos dio los pormenores: “Éste es el reto más grande de mi carrera, el proyecto más ambicioso del que soy parte. Recuerdo que me lo ofrecieron hace tres años cuando estaba ensayando la obra ´José el soñador´. Conocí a la directora Anahí Allue y me platicó que tenía la idea de traer esta puesta a México”.

Y curiosamente Aldo encajaba en el proyecto: “Anahí me dijo que necesitaba actores que tocaran el piano, y yo he sido pianista desde los cuatro años. Entonces ese punto lo tenía a la perfección. Luego fueron tres meses de proceso de audición, extenuantes, duros. Fui pasando los filtros hasta que me quedé en el proyecto. Sin embargo esta obra se pospuso indefinidamente, pero seguía la esperanza en mí, y en marzo de este año me avisaron que en octubre iniciábamos temporada”.

Carlos Monjaraz

¿De qué trata la obra de teatro?

Aldo contó a TVNotas: “Es una obra musical en la que ocurre un asesinato en una mansión y llega un detective a interrogar a los sospechosos. Lo que es maravilloso es que sólo somos dos actores en escena, uno interpreta al detective y yo a los 10 sospechosos. Entonces ¡tengo que hacer 10 personajes! Es una verdadera locura, un trabajo muy arduo de coordinación de en qué momento le toca a cada uno de los roles”.

Rogelio Guerra y su hijo el también actor Aldo Guerra. / Instagram: @aldoguerra92/ @maribelita62

María León y Chacho Gaytán fueron los padrinos y se sintieron muy emocionados con esta obra

Para este estreno se contó con la presencia de María León que señaló: “Es un honor haber sido testigo de esta puesta. Es increíble cómo lo hacen y con esto se refrenda el maravilloso talento que existe en nuestro país. Lo que aquí se ve es altamente conmovedor, inspirador y motivacional”.

Otro de los padrinos fue Chacho Gaytán que dijo: “Es una experiencia increíble con monstruos de la actuación. Es un manjar esta obra. Qué difícil memorizar todo, los diálogos, gestos. Se necesita mucho valor para hacer esta puesta”.

Esta obra permanecerá en cartelera hasta el 25 de diciembre, por lo que Aldo invitó a que todos los lectores de TVNotas no se la pierdan ya que además se están agotando cada una de las funciones.