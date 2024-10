Sergio Bonilla protagoniza la aclamada obra de Federico García Lorca ‘Yerma’

Una de las piezas más emblemáticas del teatro español, regresa a los escenarios mexicanos bajo la dirección del reconocido director francés Jean Guy Lecat. Se trata de ‘Yerma’ que se presentará en el Foro Lucerna a partir del 23 de octubre.

¿De qué trata ‘Yerma’?

´Yerma´, escrita en 1934, narra la desgarradora historia de una mujer atrapada en las convenciones sociales de la España rural, consumida por su anhelo de ser madre y la imposibilidad de cumplirlo. La obra, considerada una de las grandes tragedias del siglo XX, explora temas universales como la presión social, la frustración, la soledad y la búsqueda de la identidad femenina.

El elenco de esta nueva producción está conformado por Ana de los Riscos en el papel principal de Yerma, Camila Selser, Iván Carbajal, Cecilia Tamayo, Karla Bourde, Sergio Bonilla, Assira Abbate, Paulina Soto y Elizabeth Guindi.

Cortesía

Sergio con un reto muy importante

Sobre esta puesta, platicamos con Sergio Bonilla, quien nos dijo, “es un proyecto que levantó Ana de los Riscos. Desde hace mucho tiempo me buscó y no lo dudé. Es la segunda vez que me toca abordar un texto de García Lorca, en el 2008 fue con ´Bodas de sangre´ y es muy rico porque son clásicos y para uno como actor es todo un reto interpretarlos”.

Sergio agregó “yo interpreto al marido de la protagonista, un hombre que bajo sus convicciones y su educación está haciendo lo correcto pero no conecta apasionada ni emocionalmente con ella, por lo que crece la obsesión de Yerma de tener un hijo”.

Héctor Bonilla / AG / TVNotas

Con dedicatoria para su padre, Héctor Bonilla

El próximo mes se cumplen dos años del fallecimiento de su padre, don Héctor Bonilla y nos dijo que le dedica este proyecto y que ha sentido su presencia, “de muchas maneras, en el espejo, en el teatro, en su ropa. Me veo en el espejo y no puedo evitarlo ver en mí, somos muy parecidos, tenemos la misma fisonomía”.

¿Dónde ver ‘Yerma’?

´Yerma´ se presentar en el Foro Lucerna (Lucerna 64, Juárez) del 23 de octubre al 12 de diciembre, todos los miércoles y jueves a las 20:30 horas. El costo de los boletos es de $600 y pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster.