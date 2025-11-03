Reportero de Telediario coquetea en vivo con titular del noticiero y redes reaccionan “si quieren le cambiamos”

El ambiente de los noticieros de Multimedios suele estar lleno de energía, humor y espontaneidad, pero esta vez, un momento al aire se robó la atención de todo México. Durante una reciente transmisión del Telediario Sabatino, un reportero sorprendió al público y a su compañero al lanzarle un inesperado cumplido coqueto en plena transmisión en vivo. El clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha desatado una ola de comentarios que van desde las risas hasta la crítica por “falta de profesionalismo”.

¿Qué pasó con el reportero y el titular del noticiero de Multimedios?

El protagonista del momento viral fue Víctor Manuel Garza, conductor del Telediario Sabatino de mediodía, quien compartía la pantalla con su compañero Martín Ocañas, reportero del mismo espacio informativo. Todo transcurría con normalidad Víctor a cuadro aseguraba que el foro tenía una buena vista:

“Tenemos esta bonita vista: para cualquier lado que apuntes, ves el Cerro del Chichinque y el Cerro de la Silla.” Víctor Manuel

Víctor Manuel Garza

Y Ocañas, entre risas, le respondió: “¿Y sabes de qué me estoy acordando? Yo también tengo una buena vista”, refiriéndose directamente a él y dejando entrever un tono coqueto.

La reacción de Víctor fue inmediata: se sonrojó y trató de mantener la compostura ante las cámaras, mientras el resto del equipo intentaba continuar con la transmisión sin romper el ritmo del noticiero. Pero la escena no terminó ahí. En otro momento, Martín comenzó a bailar quebradita, y su compañero no dudó en aplaudirle, provocando un ambiente más relajado. Cuando el reportero intentó invitarlo a bailar, el conductor se negó entre risas, cerrando así uno de los clips más comentados del fin de semana.

Aunque todo apunta a que fue una broma entre colegas, el público en redes sociales no tardó en dividirse. Algunos celebraron la naturalidad y el buen humor del momento, mientras otros exigieron mayor seriedad en la conducción de noticias.

¿Son novios los reporteros de Multimedios que coquetearon en vivo?

La cuenta de Twitter “Tu tía sandra” fue la primera en compartir el video del momento, que rápidamente se volvió tendencia en la plataforma. Los comentarios no se hicieron esperar: algunos usuarios destacaron la buena vibra entre los conductores, pero otros criticaron el suceso calificándolo de “impropio” para un espacio informativo.

Entre las opiniones más destacadas se leen mensajes como: “¡Eso es falta de profesionalismo! Quizá si estuvieran en un programa de farándula o revista podría pasar.”

“Hay momento y lugar para todo, el amor es amor, sí, pero el trabajo es el trabajo. Fuera de la jornada laboral pueden cortejarse todo lo que quieran.”

También hubo quienes optaron por una visión más relajada del tema, celebrando que los conductores mostraran su lado humano



“Qué ganas de querer ser la titular del noticiero.”

“Me recordaron a Kike Mayagoitia y a Adrián Marcelo.”

“Yo siento que solo bromean, pero oye, la mayoría de los conductores de Telediario son muy sexys.”

Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, por lo que muchos comienzan a interpretarlo simplemente como un juego entre colegas.

➖COQUETEO EN TV: El reportero MARTÍN OCAÑAS coqueta en vivo con el titular del noticiero Víctor González

¿Quiénes son Víctor Manuel Garza y Martín Ocañas de Multimedios?

Víctor Manuel Garza es conductor titular del Telediario Sabatino de mediodía en Multimedios Televisión, una de las principales cadenas de noticias del norte de México. Su estilo profesional y carismático lo ha posicionado como uno de los rostros emergentes de la televisora, especialmente en Monterrey, donde se encuentra la sede principal del grupo. Además de su labor como presentador, ha sido reconocido por su cercanía con el público y por mantener una imagen fresca y confiable en pantalla.

Por otro lado, Martín Ocañas es un joven periodista de 24 años que comenzó su carrera en Multimedios como parte del Escuadrón Vial en 2022. En 2023, fue promovido como reportero de Telediario Monterrey, y actualmente comparte conducción en el Telediario Fin de Semana junto a Víctor González. Su espontaneidad, carisma y estilo relajado lo han convertido en una figura viral en redes sociales, especialmente por sus bailes en vivo y su interacción con el público. Incluso ha sido apodado “el nuevo Chayanne” por la conductora María Julia Lafuente, quien ha elogiado su autenticidad y energía frente a las cámaras.