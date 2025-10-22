¿Apio Quijano se casa con Juan Pa Serrano? El influencer le da el anillo y él responde: “Cállate, ¿es en serio?”

Apio Quijano emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que su novio, el influencer Juan Pa Serrano ¡le da el anillo! El anuncio lo hizo a través de un video publicado el martes 21 de octubre, en el que mostró el instante exacto en que su novio se arrodilla para preguntarle: "¿Quieres tener una ceremonia conmigo?”. El integrante de Kabah compartió el momento acompañado de un mensaje en el que agradeció el cariño de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia de amor, pero ¿Cuál fue su respuesta? ¡Le dijo “Cállate, ¿es en serio?”! ¿No aceptó o quedó en shock?

Apio Quijano / Redes sociales

¿Apio Quijano aceptó la propuesta de matrimonio de Juan Pa Serrano?

En el video compartido en sus redes sociales, Apio Quijano mostró algunos de los destinos que ha visitado junto a su pareja Juan Pa Serrano a lo largo del año. Entre sonrisas y paisajes románticos, se observa el instante en el que Juan Pa se arrodilla frente a él para hacerle la gran pregunta. Según explicó el cantante, el momento ocurrió en junio, pero decidieron mantenerlo en privado durante unos meses antes de compartirlo con el público.

Ante la propuesta en el clip se ve al cantante reaccionar, ¡estaba en shock!

“Cállate, ¿es en serio? No es cierto... no mames, Juan”.

Luego de ese momento, procedió a abrazarlo fuerte y decirle: "¡Qué tonto eres!” y viendo su anillo dijo: “Está hermoso”.

Acompañado del video, el cantante escribió:

“Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o hacerlo sólo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año” Apio Quijano

Todo indica a que ¡sí aceptó!

¿Quién es Juan Pa Serrano, la pareja de Apio Quijano?

Juan Pa Serrano es un creador de contenido e influencer que ha ganado popularidad por su carisma en redes sociales. Aunque mantiene un perfil discreto, su relación con Apio Quijano se volvió del conocimiento público durante la participación del cantante en La casa de los famosos México. Desde entonces, muchos seguidores se interesaron por conocer más sobre el hombre que conquistó el corazón del integrante de Kabah.

De acuerdo con lo que ha compartido el propio Apio, su historia comenzó gracias a un intercambio de mensajes por Instagram. Ambos se conocieron como amigos, pero el flechazo ocurrió en una fiesta de un amigo en común, donde Juan Pa le demostró su interés. Desde entonces, construyeron una relación sólida basada en la confianza y el respeto.

A lo largo de los años, han compartido momentos importantes, viajes y celebraciones, aunque la mayor parte de su relación se mantuvo lejos de los reflectores. No fue hasta la exposición mediática del reality show que el público descubrió su historia de amor.

Apio Quijano y Juan Pa Serrano / Instagram

¿Cuándo y dónde será la boda de Apio Quijano y Juan Pa Serrano?

Hasta el momento, ni Apio Quijano y Juan Pa Serrano no han revelado detalles sobre la fecha o el lugar donde celebrarán su boda. En el mensaje que acompañó su publicación, Apio Quijano adelantó que pronto dará más noticias sobre los preparativos, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización.

Mientras tanto, el video de la propuesta continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana dentro del espectáculo mexicano.

Con este anuncio, Apio Quijano y Juan Pa Serrano reafirman el compromiso que los ha unido durante casi una década y consolidan una de las relaciones más queridas dentro del ámbito artístico.

