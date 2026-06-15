Hijo de Slobotzky, de La cotorrisa, estuvo a punto de morir por una negligencia médica: “Estuvo en respirador”

Recientemente, José Luis Slobotzky, compañero de Ricardo Pérez en el pódcast ‘La cotorrisa’, habló sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida. El presentador expuso que su bebé estuvo a punto de morir a causa de un doctor negligente. Te contamos todos los detalles.

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Slobotzky de ‘La Cotorrisa’ habla de cómo casi muere su bebé / Redes sociales

Así fue como el bebé de Slobotzky de ‘La Cotorrisa’ casi pierde la vida

Como se sabe, José Luis Slobotzky y su esposa, Charin Ruíz, tuvieron a su primer hijo en 2024. Hasta ahora, ninguno había comentado sobre alguna dificultad durante el embarazo o el nacimiento y la gente dio por sentado que las cosas se habían dado sin complicaciones.

No fue hasta una entrevista con el youtuber Mr. Doctor, que el comediante abordó el peligro que corrió su pequeño por culpa de un médico negligente. De acuerdo con su anécdota, durante el embarazo, habían ido con un médico que se decía ser una “eminencia” en cuanto a todo lo relacionado con la maternidad.

Al momento de gestionar el tema del parto, el especialista insistió en inducirlo, a pesar de que aún faltaba tiempo. En un principio confiaron en él. No obstante, luego descubriría que, aparentemente, esta persona solo quería adelantar el nacimiento para poder irse de vacaciones.

“Fuimos a verlo. Todo chido. Como a partir de la semana 36, el perro se da cuenta de que tiene unas vacaciones en Inglaterra. Nos empieza a convencer, con toda nuestra ignorancia, de que la 38 (semana) era la buena para dar a la luz. Empezó a quererlo inducir y, como no se podía, le programó una cesárea”. Slobotzky

El también famoso describió la situación como “una de las peores experiencias”, pues a su pequeño no se le habían desarrollado bien los pulmones y lo pusieron en un “respirador” por casi una semana. El trauma es tan grande que “todavía no lo puede contar al 100”.

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¿Slobotzky de ‘La cotorrisa’ demandó al doctor que puso en riesgo la vida de su bebé?

José Luis Slobotzky no mencionó nada sobre si realmente procederá legalmente. Por otra parte, dejó claro el resentimiento que siente hacia este médico y el estigma que desarrolló a partir de esta vivencia.

“Doctores y penalistas, su humanidad es nula. Son una porquería, una basura. Encontrarte con uno bueno es como encontrar la aguja en un pajar”, manifestó.

El tema terminó con Mr. Doctor diciendo que no recomendaría a un doctor que no conoce, pues es consciente de que muchos solo lo buscan para “promocionar su clínica”.

Afortunadamente, el bebé del humorista se desarrolló sin ninguna complicación y ahora está muy sano. No obstante, sus palabras sí generaron conversación en redes sociales. La gran mayoría de los internautas han pedido que dé el nombre del médico para evitar ir con él.

Slobotzky de ‘La Cotorrisa’ no aclaró si demandará al médico que puso en riesgo la vida de su bebé / Redes sociales

¿Quién es Slobotzky de ‘La cotorrisa’, el youtuber que narró cómo casi muere su bebé?

José Luis Slobotzky es un comediante y actor mexicano.

Tiene 36 años.

Estudió Derecho, pero no ejerció profesionalmente.

Aunque comenzó su carrera en internet en 2013, se volvió viral en los últimos años por su pódcast ‘La Cotorrisa’, junto a su socio y mejor amigo, Ricardo Pérez.

También ha tenido sus shows en solitario.

Está casado y tiene un hijo.

Se le ha visto en programas como ‘Divina comida’ y ‘LOL México’.

Debutó en el cine con ‘Un papá pirata’.

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