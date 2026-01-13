Rocío Sánchez del Río: del bullying por autismo Asperger a Miss México USA 2025 “Los certámenes, mi salvavidas”

En diciembre pasado, Rocío Sánchez del Río se coronó como Miss México USA 2025. El proceso no fue tan fácil, ya que se ha enfrentado a varias adversidades de la vida, entre ellas, haber nacido con autismo.

“Esta corona me ha costado muchísimo. Me he dedicado al modelaje desde que tengo 12 años, y la verdad, me hace sentir orgullosa representar a Miss México USA. Fui designada porque la anterior reina renunció a la corona. La mayoría de las personas vieron una etapa mía en la televisión como la ‘chica reality’ o ‘la chica Shore’; sin embargo, mi único objetivo siempre ha sido ser reina de belleza”. Rocío Sánchez del Río

¿Cómo ayudaron los certámenes de belleza a Rocío Sánchez del Río a superar el bullying y el autismo Asperger?

Rocío Sánchez del Río asegura que: “Los certámenes de belleza fueron mi salvavidas. En mi niñez sufrí bastante bullying, porque nací con autismo. A lo largo de mi vida me han dicho muchos ‘no’ por lo mismo. Me decían: ‘No vas a poder hablar bien’. ‘No vas a tener una vida normal’. ‘No podrás salir adelante’. Así que me encargué de transformar esos ‘no’ en puros ‘sí’”.

Explicó que su autismo no es tan fuerte. “Esta profesión me ayudó demasiado a mejorar mi habla. Me iba a misa a leer la primera lectura. En ese entonces no tenía la economía suficiente para solventar esas necesidades. En estos momentos lo tengo un poco desarrollado. Es decir, el autismo se divide en diferentes grados y el mío es autismo Asperger”.

¿Rocío Sánchez del Río en La isla tuvo problemas por su autismo Asperger y sigue en terapia?

Confesó que sus excompañeros de La isla: Desafío Grecia y Turquía 2024 se percataron de su padecimiento. “De hecho, cuando estuve en La isla, mis compañeros se dieron cuenta de esta situación, por mi forma de reaccionar cuando perdía en algún reto. Mis emociones son muy fuertes. Además, al regreso de cada juego me sentaba hasta atrás de la camioneta o me salía. Sobre todo, porque tengo la batería social muy baja. No soporto muchos ruidos en un solo lugar. Prefiero estar en silencio en mi casa. Ojo, no es una enfermedad ni una condición. Al contrario, lo veo como algo que me ayudó a sobresalir”.

Le preguntamos si en este momento sigue alguna terapia y esto contestó: “Actualmente vivo mi vida. Voy a terapia, pero no por el autismo, sino por la salud mental. Me gusta sobrellevar mis situaciones día a día. No tengo ninguna complicación. Me siento capaz de hacer todo”.

¿Rocío Sánchez del Río entrará a La casa de los famosos 2026 o La granja VIP? Esto dijo

También habló de los rumores que aseguran que Rocío entrará a La casa de los famosos 2026, de Telemundo. “Estoy interesada en futuros proyectos. Siempre le he tenido un ojo bien puesto a La casa de los famosos. También estaría increíble entrar a La granja VIP. Esa información no la tengo. Se especulan muchísimas cosas. ¿Les gustaría?”.

Finalmente, compartió que hace unos días sufrió un accidente automovilístico: “Me ocasionó un desmembramiento de cadera y me salió una hernia frontal. Fuimos a emergencias y, gracias a Dios, no pasaron cosas más graves. Ya comencé con terapia y no puedo cargar cosas pesadas”.

¿Quién es Rocío Sánchez del Río y qué la hizo famosa en redes y televisión?

En 2012 se coronó como ganadora de Miss Teen Puerto Vallarta, Teen Jalisco 2013, Teen Universe Jalisco 2014, Reina intercontinental México 2015 y Primera Dama Intercontinental 2015, en Costa Rica. También ganó el certamen de belleza Miss South Texas.

En 2018 formó parte del reality La venganza de los ex.

Estuvo en la sexta temporada de Acapulco shore, de MTV.

Recientemente fue coronada como Miss México USA 2025.

Cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok.