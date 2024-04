Rocío Sánchez del Río exintegrante AcaShore nos revela que tenía problemas de autoestima y sufrió bullying

Conversamos con la modelo Rocío Sánchez del Río, y nos platicó que no se avergüenza de haber participado en Acapulco Shore. Incluso recordó la enemistad que tuvieron ella y Dania Méndez, con Manelyk González y Karime Pindter.

“Me siento muy contenta por todo lo que he logrado. Me he esforzado mucho para llegar al lugar en donde estoy”.

“Las etiquetas marcadas de un pasado no tienen por qué seguir ahí. Estoy muy agradecida con MTV por Acapulco Shore. Ahora me quiero enfocar en los certámenes de belleza. Si en algún momento hice comentarios o me comporté de cierta forma, no tiene por qué afectar mi presente”.

“No tengo miedo ni vergüenza de que la gente que no me conoce en esta industria de la belleza se dé cuenta de que estuve en Acapulco Shore. Siempre hablarán mal de uno y no me importa. Estoy orgullosa del camino que he recorrido y me preocuparé el día que no hablen de mí".

“La división entre Manelyk y Karime contra Dania y yo fue muy fuerte. Se hizo un escándalo innecesario. El público se dio cuenta de que la amistad entre Dania y yo siempre fue sincera y bonita”.

“Todos se dieron cuenta de que se le cayó la careta al famosísimo ‘team comadres’. Eso se veía venir. Con el tiempo cada una ha tenido su propia fuerza. Yo no tengo nada en contra de Mane o Karime”.

“Cada vez que tengo oportunidad hablo con Dania. Ella es mi hermana de corazón y eso jamás cambiará. Me da gusto que su amistad con Manelyk vaya creciendo. Para serte muy honesta, no siento envidia, ni tampoco me enoja que sean amigas. Hay que unirnos como mujeres”.

“Manelyk y yo somos compañeras de trabajo y de espectáculo. No sé si en un futuro podamos ser amigas, pero por el momento hemos fluido. No tengo problema si llegamos a formar una amistad. Me la he encontrado en varios eventos y nos saludamos con felicidad. No le guardo rencor. Hay que separar lo que pasa en un show de la vida real”.

“La participación de Manelyk como panelista en La casa de los famosos es fenomenal. En todas las historias existen buenos y malos. Sería muy aburrido si solo viéramos a los buenos. Mane es la villana y lo hace espectacular. Es la favorita de mucha gente”.

Rocío Sánchez del Río nos revela que desde muy pequeña sufrió bullying

“Todo esfuerzo tiene su recompensa y me siento muy contenta por todo lo que he logrado. Me he esforzado mucho para llegar al lugar en donde estoy. Me gusta soñar en grande”.

“Sufri bullying en primaria y secundaria. Sin embargo, mi vida cambió a los doce años, cuando me quedé en un casting al que me llevó mi mamá. Desde ese momento pasamos a los certámenes de belleza. Hace poco me coronaron como Miss South Texas y sé que muy pronto me verán como Miss Universe”.

“El bullying que recibí fue porque era una niña callada y muy tímida. Pero con el paso del tiempo me volví más segura. He logrado salir de cualquier barrera que me ha puesto la vida”, concluyó.

¿Quién es Rocío Sánchez del Río?

Es modelo e influencer.

Desde los doce años se dedica al modelaje. Ha participado en diferentes certamenes de belleza.

Se coronó como ganadora de Miss Teen Puerto Vallarta en 2012. Fue Teen Jalisco en 2013. Teen Universe Jalisco en 2014. En 2015 fue Reina intercontinental México y Primera Dama Intercontinental en Costa Rica.

En 2018 formó parte del reality La venganza de los ex.

Estuvo en la sexta temporada de Acapulco Shore de MTV.

Recientemente ganó el certamen de belleza Miss South Texas y buscará ser Miss Texas.