Serie de Paco Stanley romperá récord de audiencia ¡de abogados!

El 7 de junio del 2023 se estrenó por ViX la docuserie El show, crónica de un asesinato. Son cinco capítulos que abordan el asesinato del conductor, actor y productor Paco Stanley, a los 56 años, afuera del restaurante ‘El charco de las ranas’, al mediodía del 7 de junio de 1999. Esta docuserie fue narrada a través de entrevistas realizadas a los involucrados.

Los principales sospechosos eran su gran amigo Mario Bezares y la modelo Paola Durante, quienes estuvieron encarcelados. Se les acusó por, supuestamente, planear el asesinato de Stanley. Sin embargo, fueron absueltos de todos los cargos por falta de pruebas, el 26 de enero de 2001. Hasta el momento sigue siendo un misterio quién asesinó al conductor de televisión.

Mario Bezares prepara documental sobre Paco Stanley

Después de 24 años, ViX revivió esta historia que conmocionó a México mediante relatos de viva voz de Mario y Brenda Bezares, Paola Durante y Benito Castro, por mencionar algunos.

¿Cuándo se estrena la bioserie de Paco Stanley y cuál es su elenco?

Ahora, el 24 de mayo se estrenará por Amazon prime video la bioserie ¿Quién lo mató?, basada en hechos reales. La protagonizan Roberto Duarte (Paco Stanley), Luis Gerardo Méndez (Mario Bezares), Diego Boneta (Jorge Gil), Belinda (Paola Durante), Zuria Vega (Brenda Bezares) y Javier Ramírez (Benito Castro). Expondrán la perspectiva de cada uno de los involucrados en el atentado a uno de los comediantes más amados de México.

En 2020 Mario Bezares y Paola Durante anunciaron que iban a comenzar a trabajar en una serie con su propia versión. Un año más tarde, Bezares y la modelo señalaron que dicho proyecto se iba a realizar, pese a que el abogado Guillermo Pous declaró que no tienen los derechos para utilizar las imágenes y el nombre de Paco Stanley.

Bezares comentó que no tiene por qué pedir autorización para hablar de su vida, aunque esté relacionada con el conductor. Sin embargo, Mario dijo que podría demandar a la productora de la nueva serie por utilizar su imagen.

Paco en el programa, luego su asesinato en el restaurante, y el personaje de Paola Durante en la cárcel son algunas de las escenas que veremos en la serie en Prime Video.

Paola comentó a los medios hace un año sobre la bioserie de Paco Stanley

“Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Hacen algo sin autorización. Algo muy doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso. Ya basta de inventar cosas. Ya basta de querer vender. Porque todo el mundo gana y nosotros siempre salimos perdiendo. Que hagan una serie sin permiso, sin autorización, no se me hace justo”.

Nos comunicamos con Mario y Brenda Bezares para que nos de su opinión de la nueva serie. Esta fue su respuesta;

“No tenemos nada que decir al respecto. Solo estamos esperando a que comience la serie para ver qué trae. Actuaremos conforme a lo que ocurra. Por ahora, no tenemos nada que decir”.

Belinda causó polémica por su caracterización de Paola Durante en la serie, Esto aseguró a la revista Quién.

“Cuando estábamos en el set todo era una locura. Me pusieron prostéticos, brackets, peluca. Me pintaron las cejas. Me cambiaron absolutamente toda la cara. Jamás pensé transformarme así para un proyecto. Pero no cabe duda: me encantó”. Belinda

“Me pasó algo chistoso: me involucré tanto que ya hasta hablaba como Paola. Soy muy empática con ella. Creo que sufrió muchísimo. Desde que comenzamos a leer los guiones, me di cuenta de la vida tan difícil (que tenía). Al final, lo que le gustaba era hacer telenovelas. Siempre hacía castings. Pero nadie la tomaba en serio para muchos personajes. Vemos a una Paola muy sufrida, con muchas carencias”.

Paola Durante sobre la caracterización de Belinda como ella.

“No voy a decir nada hasta que salga la serie. No puedo hablar ahorita. Dejen que salga la serie y, con todo gusto”.

DATOS SOBRE EL ASESINATO DE PACO STANLEY EN 1999

7 de junio, Paco Stanley, junto con Mario Bezares y Jorge Gil, salieron de TV Azteca para irse a almorzar sin saber lo que pasaría.

Llegaron al restaurante El charco de las ranas. A la salida, Paco y Jorge Gil se fueron a su camioneta. Mario fue al baño después de recibir una llamada telefónica.

Minutos más tarde, se escucharon disparos. Como resultado, el conductor perdió la vida. Jorge resultó herido en una pierna.

Los principales sospechosos fueron Mario Bezares y Paola Durante, quienes estuvieron detenidos año y medio.

El 26 de enero de 2001, el juez de control del caso, los absolvió por falta de pruebas.

Hasta el momento siguen siendo una incógnita los motivos del deceso.

Paco Stanley no podía creer que lo habían corrido de Televisa

