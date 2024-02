Daniella Álvarez le da ultimátum a Daniel Arenas: ¡Quiere boda y anillo! y no cualquiera

Daniella Álvarez y Daniel Arenas, una de las parejas más queridas del espectáculo, podrían estar a punto de dar el siguiente paso en su relación. La modelo colombiana ha revelado que sueña con casarse con el actor y le ha dado un plazo de dos años para que le dé el anillo.

En una entrevista con la periodista española Eva Rey, Daniella Álvarez habló con total naturalidad sobre sus planes de futuro con Daniel Arenas. La exreina de belleza confesó que desde pequeña anhela con casarse y formar una familia.

Álvarez tiene muy clara la boda que quiere: entrar a la iglesia vestida de blanco y tener dos hijos, gemelos, si es posible. “Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años. Desde chiquita, siempre mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos, que sean hombre y niña. La tengo súper clara”, reveló.

Puedes ver: LCDLF: Nuevo pleito, La Bebeshita enfurece contra todos ¡hubo traición!

Daniella Álvarez es la novia del actor Daniel Arenas / Instagram

Daniella Álvarez detalla cómo debe ser la propuesta ideal

Incluso, la modelo ha dado detalles sobre cómo quiere que sea la propuesta de matrimonio. “Espero que sea algo especial”, dijo Daniella. “No he pensado si quiero que sea en el mar, en Dubai, en un crucero, a eso no le doy importancia”.

Sin embargo, la modelo sí tiene una condición importante para el anillo de compromiso: debe ser “lo más lindo que haya visto”. “A él se la pongo difícil, pero con el anillo. A mí me gustan mucho las joyas y le he dicho: ‘Amor, el día que vaya a pasar eso, por favor, que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, porque me lo quiero poner y que sea para toda la vida. No vayas a escatimar’", comentó.

Daniella Álvarez también ha puesto un plazo para que Daniel Arenas haga la tan ansiada pregunta y dijo que debe ser en dos años. “Yo creo que en los próximos dos años ya tiene que haber pasado todo eso… Yo no sé cómo va a ser todo eso, pero pronto”, dijo la modelo.

Checa: ¿Galilea Montijo está embarazada? Desata sospechas

Daniella espera que el actor le dé el anillo en menos de dos años / Instagram

Daniella Álvarez quien perdió la pierna izquierda en 2020 por una isquemia, también habló sobre lo enamorada que está de Daniel Arenas. La modelo aseguró que el actor la ve “súper completa” y que se ha enamorado de su “vulnerabilidad”.

“Mi pareja me ve súper completa. Yo creo que hay personas que tienen el don de ver lo que es realmente importante en la vida, que es ver tu alma y lo que viene de adentro… Estamos felices. Hemos hecho una linda pareja. Siento que Daniel es un hombre que ha visto en mí lo verdaderamente importante en una mujer, que no solamente es si es bonita, sino que ve mi vulnerabilidad y se ha enamorado de ello”, expresó.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas han demostrado ser una pareja sólida que ha sabido enfrentar las dificultades juntos. La modelo está segura de que ha encontrado al hombre perfecto para ella y no tiene miedo de soñar con un futuro en común.

Mira: Premio Lo nuestro: Christopher Uckermann y Christian Chávez se quedaron sin lugar por déspotas y alzaditos