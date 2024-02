Nuevo pleito en LCDLF: Bebeshita enfurece contra todos ¡hubo traición!

Después de las nominaciones de este jueves, ‘la Bebeshita’ enfureció al ver que Cristina Porta había salido nominada en ‘La casa de los famosos’.

La influencer explotó porque se negaba a creer que los del cuarto Agua habían votado por la española para nominarla, cuando los planes eran distintos y esto significaría una traición al ocultarle la verdadera estrategia.

Pese a que Cristina optó por no estar en ningún cuarto y jugar sola en el reality, el que haya salido nominada causó un verdadero alboroto en la casa porque ‘Bebeshita’ creía que el cuarto Tierra la había nominado. Ella decía que estaba segura de la estrategia que había hecho con los cuartos Agua y Fuego para debilitarlos y Cristina no estaba en la mira, aunque esa tarde habían descubierto que le contaba cosas que le confiaron al cuarto Tierra, es decir, del equipo rival.

Entonces Cristina explotó contra ‘Bebeshita’ porque no permitió que la pusiera en contra del cuarto Tierra cuando ellos no habían sido quienes la habían nominado. Cuando estaban todos en la cocina, dijo que no confiara en nadie. Fue así que Maripily saltó y expresó que el cuarto Tierra no había nominado a Cristina. Ariadna también se puso frente a ‘Bebeshita’ y le dijo que no se metiera con el cuarto Tierra.

En medio de los argumentos, ‘Bebeshita’ no soportó y dio manotazos por lo que tuvo que salirse de la cocina para tranquilizarse, pero solo salió a llorar porque se dio cuenta de la traición del cuarto Agua quienes habían hecho una estrategia con ella y además de no cumplirla, tampoco le mencionaron que iban a cambiar los votos que tenían para otro participante hacia Cristina.

Horas más tarde, ‘Bebeshita’ se reconcilió con la alianza ‘fuagua’ (fuego y agua) y todo parece haber quedado en el pasado, aunque los demás ya tienen la idea de que si traicionaron una vez a la influencer al no compartir la estrategia de nominaciones con ella, lo podrían hacer de nuevo.

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos’?

Después de la salida voluntaria de Gregorio Pernía del cuarto Tierra, las nominaciones se vieron más complicadas para que los números dieran y los hasta ahora favoritos no estén en peligro de salir.

De tal manera las nominaciones quedaron así: Ariadna Gutiérrez (cuarto Tierra), Clovis (cuarto Tierra), Romeh (cuarto Tierra), Cristina Porta (independiente), Carlos (cuarto agua) y Sophie (cuarto fuego).

Aún existe la posibilidad de que uno de estos participantes salga de esta tabla con un reto de salvación.