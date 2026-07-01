‘Amar te duele': Actriz de la película se alejó años de los reflectores, ahora aparece ¿irreconocible?

Después de que Martha Higareda compartiera un recuerdo de ‘Amar te duele’ y se especulara si su esposo estaba celoso, la vida de otra actriz de la película despertó interés por que tiene años que no se le ve en algún proyecto.

Hablamos del personaje de Paulina que se hizo memorable por su frase: ‘Chin*ue a su m****, si te gusta el frijol, pus vas'. ‘La Güera’, en la película de 2002 protagonizada por Martha Higareda, ahora tiene un perfil bajo y ¡vive en otro país! ¿Qué fue de ella después de salir en ‘Amar te duele’? Te contamos

Elenco de Amarte Duele / Instagram

Descubre: Martha Higareda comparte recuerdo de Amarte duele y ¿causa celos en su esposo? “¡Aléjate de mi chica!”

¿Quién es Paulina de ‘Amar te duele’?

El personaje de Paulina en la película ‘Amar te duele’ lo interpretó Andrea Damián, y se hizo conocida por su frase: ‘Chin*ue a su m****, si te gusta el frijol, pus vas'. Andrea Damián es una actriz mexicana nacida en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1984 e hija del reconocido productor de televisión Pedro Damián.

En la película, Paulina es la mejor amiga de Renata y forma parte de su círculo cercano de la clase alta. Actualmente Andrea Damián tiene 41 años y se retiró oficialmente de la televisión hace 16 años.

La hija de Pedro Damián vive ahora en Israel con su esposo y su familia de tres hijos. No tiene perfiles públicos y las pocas imágenes que se conocen de ella provienen de su padre.

Paulina de Amarte Duele. / Redes sociales

LEE: Poncho Herrera y Martha Higareda se reencuentran años después de Amar te duele, ¡desatan nostalgia en redes!

¿Cómo se ve actualmente la actriz que interpreta a Paulina en ‘Amar te duele’?

Tras dejar la actuación, se supo de Andrea Damián a través de su padre, quien publicó una fotografía de la actriz y su familia fuera de México. La última aparición pública de la actriz en redes sociales dejó al descubierto que es madre de tres hijos. Esta data de 2022 y la muestra en una casa amplia.

Esta es la imagen publicada por su padre en redes sociales:

¿Qué otras películas y telenovelas hizo Andrea Damián además de ‘Amar te duele’?

Al ser hija del productor, director, escritor y guionista mexicano Pedro Damián, pudo participar en diversos proyectos que este realizó.

Las películas y telenovelas de la actriz que siguieron a su icónico papel en la película de Fernando Sariñana, el padre de la cantante Ximena Sariñana, son:



Amar te duele (2002).

Clase 406 (2003).

RBD ‘La familia’ (2007).

Volverte a ver (2008).

Verano de amor (2009)

Te presento a Laura (2010). Su última participación en películas y su reencuentro con Martha Higareda.

La razón exacta por la que Andrea Damián dejó la televisión se desconoce, pero se dice que buscó una vida más privada y alejada de los reflectores.

Descubre: Así se ve ahora ‘la China’ de ‘Amar te duele’, a 23 años del estreno de la película ¿A qué se dedica ahora?

¿De qué trata ‘Amar te duele’?

La historia sigue a Renata, una joven de clase alta, y a Ulises, un chico de origen humilde, quienes se enamoran pese a las diferencias que los separan. Su relación enfrenta el rechazo de su familia, que intenta impedir el romance enviándola a Canadá. La película explora las desigualdades sociales en la Ciudad de México mientras sus protagonistas arriesgan todo por permanecer juntos.

Otros personajes también han cambiado desde que aparecieron en la famosa película; tal es el caso de ‘la China’, quien ha sabido mantenerse en la industria del entretenimiento.