Álex Perea reaparece y muestra su musculoso físico; enciende las redes con candente FOTO: “Esos brazos”

Uno de los actores de la televisión y el cine que impacta con su físico y galanura es Álex Perea, quien aprovechó un momento de ejercicio para presumir y mostrar su buen físico, así como sus musculosos brazos trabajados.

Seguidores del artista no tardaron en reaccionar al picante momento que dejó Perea y la lluvia de comentarios elogiando se hizo presente. ¡Acá te dejamos unas capturas!

Álex Perea participó desde muy chico en varias producciones de televisión y el cine. / Foto: Redes sociales.

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Este es el momento que mostró Álex Perea sobre su musculoso físico y encendió las redes

A través de sus historias de Instagram, Álex Perea se dejó ver en su rutina de ejercicio y posó frente al espejo para mostrar su cuerpo trabajado, su buen físico y musculosos brazos.

El actor dio un mensaje para destacar este momento que encendió por completo a sus seguidores:

“El espejo del gym es una maravilla. 10/10“ Álex Perea.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y comentaron acerca de los picantes momentos que dejó su historia en Instagram:



“Esos brazos”.

“Se hubiera quitado la playera”.¿

“¡Cuánto ha crecido Alex, sobre todo de esos brazos!”.

“Pasa tu rutina de ejercicio”.

“Tan guapo y atlético”.

“¡Qué buenos brazos tiene!”.

“Esos enormes músculos, ¿cómo salieron?”.

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Álex Perea enciende las redes sociales con fotos de su buen físico y musculosos brazos. / Foto: Instagram/@alexpereaof.

¿Quién es Alex Perea y cuál es su trayectoria?

Álex Perea es un actor que ha participado en decenas de proyectos para la televisión y el cine. Actualmente, tiene 36 años de edad.

Desde muy pequeño, a la edad de 11 años, comenzó sus participaciones en comerciales, así como en telenovelas como ‘Todo por amor’. Esta interpretación le hizo ganar notoriedad para otras producciones.

La película ‘Zurdo’ fue su primer protagónico en la pantalla grande al lado de actores reconocidos como: Arcelia Ramírez, Eugenio Derbez y Alejandro Camacho.

También participó en otras telenovelas infantiles como: ‘Amy, la niña de la mochila’ azul’ y ‘De pocas, pocas pulgas’.

Otras de las proyecciones donde Álex Perea ha estado involucrado son:



“Mujeres asesinas”.

“Arráncame la vida“.

“Esta historia me suena”.

“Como dice el dicho”.

“El infierno”.

“¡Que viva México!”.

“Las hijas de la señora García”.

Álex Perea tiene actualmente 32 años de edad. / Foto: Instagram/alexpereaof.

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¿Quién es la pareja de Alex Perea?

Mientras se emitía la telenovela ‘Las hijas de la señora García’, donde él participó, Álex Perea se comprometió con su novia Raquel Alcalá mientras se encontraban en un viaje en Roma.

Ambos se encontraban frente al Coliseo de Roma cuando el actor le pidió matrimonio a la empresaria. El actor ocurrió en julio de 2025 y el momento fue compartido en redes sociales, donde Perea se mostró contento con su pareja.

“Justo cuando no buscábamos nada, lo encontramos todo en el otro. Por elegirnos cada día, por darnos paz, por hacernos reír, por emocionarnos juntos y por no dejar que la vida deje de sorprendernos. Muchos sueños por cumplir a tu lado. Gracias por darle color a mi vida. Solo te quiero a ti siempre fuiste tú, eres y serás tú y solo tú. Mi Lobita amada”. Álex Perea.

El compromiso se llevó a cabo por el civil en una ceremonia íntima con amigos y familiares cercanos a Álex Perea y Raquel Alcalá.