Se le declaran a Maribel Guardia y se hace viral; le gritan que Joan Sebastian “nunca la amó” ¿Infidelidad?

Un hombre sorprendió a Maribel Guardia cuando se encontraba en las Trajineras de Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX), al declararle su amor públicamente y destacar que Joan Sebastian nunca la amó. El momento fue captado por los asistentes y rápidamente generó comentarios en redes sociales por la inesperada confesión de amor y las palabras dirigidas a la actriz y cantante.

Maribel Guardia escuchó a un hombre gritarle que Joan Sebastian no la amó. El video se volvió viral en redes sociales. / Foto: IG/maribelguardia

¿Quién le declaró su amor a Maribel Guardia en Xochimilco?

Maribel Guardia se encontraba en las trajineras de Xochimilco realizando una sesión de fotos caracterizada como catrina para conmemorar el Día de Muertos cuando vivió un momento inesperado.

La actriz y cantante, vestida con un elegante atuendo negro y el rostro pintado con los tradicionales tonos del Día de Muertos, posaba frente a las cámaras mientras turistas y locales que navegaban por el canal la reconocían y comenzaban a grabar con sus celulares.

Entre los curiosos que se acercaron, un hombre llamó la atención al gritarle una declaración que sorprendió a todos los presentes a Maribel Guardia, quien los saludó y dijo: "¿Cómo están? Mucho gusto”.

“¡El Joan Sebastian no te amó, yo sí! ¡Él no te valoró, yo sí!”, expresó con voz firme mientras la artista continuaba con la sesión. El momento quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante el peculiar gesto que sorprendió a la actriz en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México.

Un hombre interrumpió la sesión de Maribel Guardia en Xochimilco con un grito que mencionó a Joan Sebastian. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué dijo Maribel Guardia a la confesión de amor?

Durante la sesión de fotos que realizaba en las trajineras de Xochimilco, Maribel Guardia fue interrumpida por un hombre que, entre los asistentes, le gritó una declaración de amor que rápidamente captó la atención de todos.

Sin perder la calma, la actriz respondió al gesto con un mensaje breve y amable. “Gracias, mi amor, muchas gracias, besos y bendiciones”, dijo mientras el público observaba el momento y los celulares grababan la escena.

Después de responder, Maribel Guardia volteó hacia su equipo de trabajo y, entre risas, comentó: “Sinvergüenzas que son”. La reacción generó comentarios entre los presentes, quienes notaron que la artista tomó la situación con humor y continuó con la sesión fotográfica.

El video del momento fue compartido en redes sociales, donde usuarios destacaron el ambiente relajado que se vivió durante la grabación y el tono espontáneo del intercambio.

¿Cómo fue la relación de Maribel Guardia y Joan Sebastian?

En 1992, Maribel Guardia inició una relación con el cantante Joan Sebastian, con quien mantuvo un vínculo personal y profesional durante varios años.

Tres años después, en 1995, la pareja tuvo a su hijo Julián Figueroa, quien fue su único hijo en común. La relación entre ambos artistas fue seguida de cerca por el público debido a la popularidad de los dos en el medio del espectáculo.

En 1996, mientras la actriz y el cantante veían un episodio del programa Ventaneando, el conductor Juan José Origel comentó al aire que había visto a Joan Sebastian bailando en un antro con la actriz Arleth Terán. La declaración provocó la ruptura de la relación entre Maribel y Joan ese mismo año, marcando el final de su historia como pareja.

A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hijo Julián, quien siguió los pasos de sus padres en la música y la actuación. El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa falleció a los 27 años, hecho que volvió a unir simbólicamente los nombres de Maribel Guardia y Joan Sebastian en la memoria del público.

Maribel Guardia fue sorprendida por un grito que aludió a su pasado con Joan Sebastian durante una sesión de fotos. / Foto: IG/maribelguardia

