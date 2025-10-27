Maribel Guardia ya tiene listo el altar de muertos para su hijo Julián Figueroa: ¿Qué le pondrá?

A pocos días de celebrarse el Día de muertos, Maribel Guardia compartió con sus seguidores un gesto profundamente significativo: la elaboración de un altar dedicado a su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. La actriz y cantante mostró parte del proceso desde su hogar, revelando los elementos tradicionales que conforman esta ofrenda mexicana llena de simbolismo y amor.

Maribel Guardia sorprendió al confesar cuál es el objeto que jamás se quita y que la mantiene unida espiritualmente a su hijo Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Cómo es el altar de muertos que prepara Maribel Guardia para Julián Figueroa?

El altar que Maribel Guardia está preparando destaca por su toque tradicional y espiritual. La actriz mostró una mesa adornada con flores de papel, calaveras y veladoras, así como una gran fotografía de Julián Figueroa en la que se le ve sonriente y con sombrero. “Aquí tengo una foto que va a estar preciosa”, dijo al mostrar el retrato que ocupará el centro de su ofrenda.

Con flores de cempasúchil, papel picado y un retrato del joven cantante, la costarricense rindió homenaje a quien fuera fruto de su relación con Joan Sebastian. En el video publicado en redes sociales, Maribel explicó el significado de algunos objetos, entre ellos una figura del xoloitzcuintle, animal sagrado que, según la tradición mexica, guía a las almas en su tránsito hacia el Mictlán.

“Aquí tengo al xoloitzcuintle, que para los mexicas era sagrado porque ayudaba a las almas a cruzar del mundo de los vivos al inframundo. Por eso se pone en los altares, para acompañarlos y protegerlos” Maribel Guardia

El gesto ha conmovido a sus seguidores, quienes han seguido de cerca la manera en que Maribel mantiene viva la memoria de su hijo a través de estas tradiciones mexicanas.

¿Qué pasó con Julián Figueroa y por qué su muerte sigue generando reacciones?

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años. Su deceso provocó gran conmoción en el medio artístico y entre sus seguidores. De acuerdo con el informe médico difundido por su madre, la causa fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

El joven cantante fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Días después, Maribel emitió un comunicado donde agradeció las muestras de cariño del público y pidió respeto para atravesar su duelo en privado. Desde entonces, ha encontrado en las tradiciones mexicanas una manera simbólica de mantener el recuerdo de Julián.

Cada año, la actriz dedica tiempo y espacio a rendirle homenaje, compartiendo en redes momentos íntimos donde se le ve rodeada de velas, flores y recuerdos de su hijo. La preparación del altar de 2025 cobra un significado especial por la cercanía con las fechas y el contexto personal que enfrenta actualmente.

Maribel Guardia abre su corazón y confiesa qué recuerdo de Julián Figueroa guarda consigo cada día. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué sucede entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa?

La elaboración del altar coincide con un momento delicado en la vida de Maribel Guardia, quien enfrenta un proceso legal con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. El pasado 20 de octubre, las dos fueron vistas nuevamente en los tribunales, durante una audiencia en el Juzgado Noveno de lo Familiar de Cuernavaca, relacionada con la sucesión testamentaria de Julián. Tras casi nueve horas de audiencia, Maribel habló brevemente con los medios presentes, señalando que el caso se encuentra en una etapa de apelación promovida por su exnuera.

“Yo quiero lo mejor para el niño; en el testamento el heredero universal es José Julián, pero yo no lo intesté. Yo no tengo vela en este entierro” Maribel Guardia

Declaró la actriz sin ofrecer más detalles sobre las acusaciones de una presunta falsificación del testamento. Respecto al vínculo con su nieto, la artista prefirió no profundizar, aunque mencionó que no ha podido verlo desde hace varios meses. En entrevistas previas, ha manifestado que conserva los mejores recuerdos junto al pequeño y que espera reencontrarse con él pronto.

