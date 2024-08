Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa y comparte el lado más oscuro de su duelo

El 9 de abril se cumplió un año del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la reconocida actriz Maribel Guardia y del famoso cantante Joan Sebastian. Julián perdió la vida de manera inesperada a causa de un infarto fulminante, dejando un inmenso vacío en su familia y seres queridos.

A lo largo de este difícil año, Maribel Guardia ha buscado la manera de sobrellevar la pérdida de su único hijo, encontrando en su familia un apoyo fundamental para seguir adelante. Sin embargo, el dolor persiste, como lo demuestra la reciente publicación que la actriz compartió en sus redes sociales.

La mañana de este viernes 9 de agosto, Maribel subió una emotiva fotografía de Julián, acompañada de un mensaje que expresa cuánto lo extraña y cómo sigue presente en sus pensamientos cada día.

Este día, Julián Figueroa cumple 15 meses de haber fallecido de manera inesperada a los 27 años de edad. En dicha publicación, Maribel refleja el amor y el recuerdo constante que guarda para él, un testimonio de la profunda conexión que los unía.

Maribel Guardia

“15 meses que te fuiste. En este día, siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza; siempre me derrumbo. Te extraño, papito”.