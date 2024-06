Yael Duval, actriz de ‘Vecinos’, revela que su ex ya fue detenido: “Nosotros éramos los presos”

Hace unas semanas, Yael Duval habló en exclusiva para TVNotas sobre la dura experiencia que tuvo que vivir junto a su expareja y padre de sus dos hijos. Recordemos que la actriz fue brutalmente gol....ada por él en dos ocasiones: una en 2018, cuando ella tenía ocho meses de embarazo, y otra en 2020.

Además, se filtraron un par de videos en los que se puede observar lo que supuestamente le hacía el sujeto. Duval nos aseguró que tiene miedo, ya que ha recibido am3n4z4s, aparentemente por parte de su ex. Cabe señalar que él está acusado de extorsión y de fabricar pruebas.

“A mi ex lo conocí en 2006. Nos hicimos novios en 2013. Tuvimos dos hijos y la relación concluyó en 2018 cuando me gol...ó con ocho meses de embarazo. En 2020 me volvió a gol...ar y a mi mamá también. Lo llevaron al Reclusorio Preventivo Sur, donde estuvo un mes y salió solicitando un amparo federal”. Yael Duval

Ve: Yael Duval, actriz de ‘Vecinos’, sufrió ataques de su pareja y nos cuenta su historia por primera vez

Cortesía de la arista / IG: @yaelduval2

En cuanto al porqué del comportamiento de su ex, Yael nos dijo: “Llegó en muy mal estado, completamente alco...do y dro...do. Es consumidor... Un día me tocó verlo fumando una de estas sustancias”.

Si llegara a fallecer, ella ya dio indicaciones a su familia sobre sus hijos: “En mi casa tienen un plan por cualquier cosa que me suceda. He tenido crisis de ansiedad. Tengo diabetes tipo dos por estrés. Me la diagnosticaron hace mes y medio, tres o cuatro días después de la última ame...za que me hizo. Ha sido terrible, pero no me puedo rendir. Por mis hijos”.

Si quieres conocer más detalles sobre la entrevista que tuvimos con Yael Duval, puedes hacer clic aquí y enterarte de todo lo que nos contó respecto a su caso.

Cortesía de la arista / IG: @yaelduval2

Lee: Me caigo de risa regresa con una nueva temporada ¡Ya se está grabando!

Yael Duval confirma la detención de su expareja

Hace unas horas, Yael habló para el programa ‘De primera mano’, en el cual confirmó la detención de su expareja, Anuar ’N’, esto luego de que Carlos Jiménez anunciara a través de su cuenta en X (antes Twitter) que ya se encontraba en la cárcel.

“A la cárcel. El exesposo de la actriz Yael Duval finalmente fue enviado a prisión… Hoy un juez del PJCDMX ordenó que se quede en el Reclusorio Norte”. Carlos Jiménez

Carlos Jiménez / Caso Yael Duval / X

Te puede interesar: Patricio ‘N’ habla sobre su vinculación a proceso en el caso de sus hijas

La actriz de ‘Vecinos’ agradeció el apoyo de los medios de comunicación en su caso, ya que esto habría agilizado su proceso: “Primero que nada, quiero agradecerles muchísimo por estar al pendiente de mi caso y por haber informado… Hoy, después de seis años, creo que hubo la justicia que realmente se merece. La medalla es para los medios de comunicación, porque con todo su apoyo fue la única manera en que las autoridades realmente tomaran cartas en el asunto”.

“Esta persona, a partir de hoy, se encuentra detenida en el Penal del Oriente. Él ya estaba vinculado por v1ol....cia familiar continuada y los cambios de medidas cautelares se hicieron hasta que termine el juicio y el juez dictamine cuánto tiempo va a pasar en prisión”.

Yael también comentó sobre el atentado que sufrió en su hogar. La actriz explicó que su ex es el sospechoso principal y que las autoridades están llevando a cabo la investigación correspondiente y los peritajes.

“Él es el primer sospechoso... en la carpeta, y en donde él ha estado vinculado a proceso e incluso ha estado en reclusorio, como ahora. Las autoridades comentaron que tenían que determinarlo mediante peritaje y cibernética”.

Finalmente, Yael Duval reveló que, tras la detención de su expareja, ya se encuentra más tranquila, pues él ya no podrá hacerle daño.